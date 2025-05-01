Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Tavsiyeye uymanın değil, günü kurtarmanın derdindeyiz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde, "Kiraların, çocuk bakım giderlerinin, eğitim masraflarının yüksek olduğu bu zamanda tavsiyeye uymanın değil, günü kurtarmanın derdindeyiz" dedi.

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Anıtpark'ta miting düzenledi. Mitinge Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, birçok sendika başkanı ve üyeleri katıldı. Miting Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası açılış konuşmaları ile başladı. İsrail'in 19 aydır Gazze'de çoluk çocuk, genç yaşlı demeden on binlerce insanı katlettiğini vurgulayan Yalçın, "Yaralı sayısı 100 bini geçti. Gazze artık dünyanın en büyük toplu mezarı. 19 aydır meydanlardayız. Gazze'nin, insanlığın vicdanı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dünyanın en zengin yüzde 1'i, küresel servetin yüzde 54'ünü elinde tutuyorsa adalet bunun neresinde? Milyonlarca çocuk açlıktan ölüyorsa merhamet nerede? 3.6 milyar kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa vicdan nerede? Bir CEO'nun bir saatte kazandığını bin işçi ömrü boyunca kazanamıyorsa insaf nerede? Bizi teslim almak isteyen bu gidişe örgütlü gücümüzle, dayanışmamızla dur demek için varız. Emeğimizin hakkını almak, sosyal adaleti sağlamak için varız" ifadelerini kullandı.

"Tavsiyeye uymanın değil, günü kurtarmanın derdindeyiz"

Kültür ve aile değerlerinin saldırı altında olduğunu belirten Yalçın, "İnancımız, geleneğimiz, örfümüz saldırı altında. Küreselciler, modayla, dijital yayınlarla, sosyal medyayla gençleri köklerinden koparıyor, aileyi hedef alıyor. Sapkın lobileri fonluyor, cinsiyetsizleştirme politikalarını dayatıyorlar. Hakikaten aile meselesi bir beka meselesi. Tehlike görüldü, 2025 Aile Yılı ilan edildi. Madem aileyi koruyacağız, madem Aile Yılı, çalışanların aile bütünlüğü sağlansın, insan yavrusuna manda yavrusundan daha fazla teşvik verilsin Aile ve çocuk yardımı sembolik olmaktan çıksın. 'Nüfus hızımız 1.5'in altına düştü, çocuk sayısını artırın' diyorsunuz. Kiraların, çocuk bakım giderlerinin, eğitim masraflarının yüksek olduğu bu zamanda tavsiyeye uymanın değil, günü kurtarmanın derdindeyiz" şeklinde konuştu.

"Birinci dereceye gelmiş kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3600 ek göstergenin 4 meslek grubu için müjdelenmiş olduğunu belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ise, "3600 ek gösterge uzmanlar, denetmenler, şube müdürleri olmak üzere diğer meslek gruplarına da, genel idare hizmetlerindeki diğer meslek gruplarına da verildi. Tabii bunun yetersiz olduğunu ifade ettik. Çünkü 3600 emeklilikte bir konfor haline geldi. 3600 ek göstergesi olanla olmayan arasında emekli maaşında olsun, emekli ikramiyesinde olsun çok ciddi anlamda bir uçurum var. Dolayısıyla artık birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi gerekiyor. Bu geçtiğimiz toplu sözleşmede karara bağlanmıştı. Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili seçim öncesinde müjde vermişti. Çalışma Bakanımız da bu müjdeyi yenilemişti. Biz bunun hayata geçmesini, 3600 ek gösterge dosyasının artık kamu çalışanlarının önünden kapanmasını bekliyoruz. Bu toplu sözleşmede de 3600 yeniden masada olacak" diye konuştu. - ANKARA