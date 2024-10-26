Marmaray 11 yılda 1 milyar 205 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 11. yaşını kutlayan Marmaray'ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asrın projesi Marmaray'da 29 Ekim 2013'ten itibaren günümüze kadar taşınan yolcu sayısını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı günde Marmaray'ın da 11. yılını kutlamanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Marmaray 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdi

Türkiye'nin 164 yıllık rüyası Marmaray'ın Ağustos 2004'te vurulan ilk kazma ile hayata geçtiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor" şeklinde konuştu.

Yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı

Bakan Uraloğlu, İstanbul için sağlıklı, çağdaş bir kent yaşamı ve İstanbul'un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm sağlayan Marmaray'ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, İstanbul'un yaşam kalitesini önemli oranda artırdı. Bir yerden bir yere gitmek için saatlerce trafik sıkışıklığında bunalan İstanbullu artık Marmaray ile 76,6 kilometre ve 43 istasyonlu bir yapı içerisinde ve buralara sağlanan entegre sistemlerle konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. 2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı."

Günde toplam 287 sefer yapılıyor

Halkalı - Gebze arasında günde 148 adet tren seferi ile 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında ise 139 adet tren seferi ile 7,5 dakika aralıklarla hizmet verildiğinin altını çizen Uraloğlu, "Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren seti halinde 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor" diye konuştu.

Marmaray boğaz tüp geçişini 3 bin 969 yük treni kullandı

Marmaray'ın uluslararası yük taşımacılığında da kritik rol üstlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Orta Koridor'un altın halkası Marmaray boğaz tüp geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 2 bin 88 yük treni Avrupa yönüne, bin 881 yük treni ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 969 yük treni geçti. Türkiye yeni lojistik koridorları ve başarılı operasyonel süreçleriyle küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA