Marmarabirlik'ten Mudanya'ya Zeytinyağı Fabrikası

Marmarabirlik'ten Mudanya'ya Zeytinyağı Fabrikası
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Marmarabirlik, Mudanya köylerine zeytinyağı fabrikası kurmayı planlıyor. İlk sıkımın bu yıl içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 'Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi' projesi de gündemde.

Marmarabirlik, Mudanya köylerine zeytinyağı fabrikası kurmaya hazırlanıyor ve ilk sıkımın bu yıl içinde yapılması hedefleniyor.

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, projeyle ilgili detayları Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine aktardı. Kent Konseyi heyeti, Başkan Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi

Ziyaret sırasında, zeytin tarımının ve üretiminin bilimsel hale getirilmesi konusundaki araştırma, geliştirme ve teknik personel yetiştirme amacı taşıyan projelerini anlatan Yıldız, Mudanya'da zeytinyağı fabrikası yapılması konusundaki çalışmalarını da aktardı. Yapılacak modern yağhanede ilk sıkımın bu yıl içinde gerçeklemesi bekleniyor.

Zeytincilik Lisesi yolda

Marmarabirlik'in eğitime yönelik önemli projelerinden biri olan 'Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi' de gündemdeki yerini koruyor. Eğitim projesi kapsamında, okulun yanı başında bir zeytinyağı üretim tesisi ve Ar-Ge laboratuvarı kurulması da planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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