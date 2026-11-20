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Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Duyan, başkanlığında müteşebbis heyetinin katılımıyla yeni UR-GE Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı Selahattin Duyan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni projenin hedefleri, kapsamı, devlet destekleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan yurt dışı faaliyetleri ele alındı.

Osb müteşebbis heyetinden Şükrü Karaboğa, Kahraman Akın Can Cemil Duyan, Hüseyin Bozkurt, Deniz Kurtay, Lokman Tarçın ve Şerif Kılıç katıldığı toplantıda konuşan Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Duyan, yeni UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesine şu ana kadar 70 firmanın katılım talebinde bulunduğunu belirterek, proje kapsamında 9 ülkeye ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Fuar ve ticaret heyetlerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin de yürütüleceğini kaydeden Duyan, planlanan faaliyetlerde yüzde 75 oranında devlet desteğinden yararlanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek yıl organizasyon ziyareti ve gıda fuarı programlarına katılacak firmaların belirlenmesi sürecinde sektörel derneklerin aktif rol üstleneceği bildirildi. Bu kapsamda Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karaboğa, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Derneği Vedat Timurağaoğlu, Bulgurcular Derneği adına Cemil Duyan ve Turşucular Derneği Şerif Kılıç sürece öncülük edecek. İlgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, bu derneklerle iletişime geçerek başvurularını dernek çatısı altında gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA