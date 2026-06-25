Sporla başlayan dostluk nikah masasında taçlandı

İstanbul Maratonu'nda gerçekleşen sürpriz evlilik teklifinin ardından Cenk Algın ve Bahar Sezer çifti, Eskişehir'de dünya evine girdi. Sporcu çift, nikahtan hemen sonra üzerlerindeki damatlık ve gelinlik ile bisiklet sürüp koşu yaptı.

Sporcu Cenk Algın, Bahar Sezer'e İstanbul Maratonu'nda, "Benimle bu maratonda koşmaya var mısın?" diyerek sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı. Sezer ise Algın'ın bu teklifine, "Varım" diyerek cevap vermişti. Eskişehir'de dünya evine giren sporcu çift, düğün günlerinde ilginç bir etkinliğe imza attı. Nikahtan hemen sonra Algın ve Sezer çifti, üzerlerindeki damatlık ve gelinlik ile iki kişilik tandem bisiklete bindi. Bisiklet gruplarının da katılımıyla oluşturulan bisiklet konvoyu, Eskişehir sokaklarında gerçekleşen rengarenk görüntüler oluşturdu.

Gönlünün birincisine özel bir kupa ve madalya takdim etti

Bisiklet turunun ardından etkinlik, çiftin Sazova Parkı'nda yaptığı koşu ile devam etti. Dostlarıyla bir araya gelen Cenk Algın, hayatını birleştirdiği Bahar Sezer'e burada duygusal bir sürpriz daha yaptı. Algın, "Gönlümün birincisi" diyerek Sezer'e özel bir kupa ve madalya takdim etti. Arkadaşlıkla temeli atılan, maratonla mühürlenen ve dostların adımlarıyla kutlanan bu özel gün, spor camiasının unutulmaz hatıraları arasına girdi.

"Bu teklif sadece bizim hayatımızı birleştirmedi; adımlarımızı, pedallarımızı ve kalplerimizi birleştirdi"

İlginç evlilik teklifinin sürecini anlatan Bahar Sezer, "Cenk benim en yakın arkadaşımdı. İstanbul Maratonu'nda sırtında çantayla birlikte koşmaya karar vermiş. Cenk'e, 'Neden 42 kilometreyi sırtında çantayla koşacaksın' dedim. O da bana, yedek kıyafetler olduğunu söyledi. Koşarken tam köprünün ortasında çantasından çiçek ve yüzük çıkarttı, diz çöküp, 'Benimle bir ömür boyu koşmaya var mısın, benimle evlenir misin' dedi. Ben o kadar şaşırdım ki, çok mutlu oldum. O halkın, koşucu arkadaşların coşkulu alkışlaması beni çok heyecanlandırdı. Zaten birlikte koşuyorduk, hep bir amaç için koşuyorduk, sosyal farkındalık için koşuyorduk. Biz aynı zamanda Yeşilay ve AFAD gönüllüsüyüz. Sağlık için koşuyoruz, sağlık için pedallıyoruz. Ben de Cenk'e, 'Evet' dedim. Bu teklif sadece bizim hayatımızı birleştirmedi; adımlarımızı, pedallarımızı ve kalplerimizi birleştirdi" dedi.

"Bizim düğün konvoyumuz bisikletli oldu"

İstanbul'daki ilginç evlilik teklifinin ardından gerçekleşen diğer büyük sürprizi de anlatan Sezer, "Bizim düğün konvoyumuz bisikletli oldu. Amacımız, farkındalık oluşturmaktı. Zaten birlikte pedallıyoruz, birlikte koşuyoruz. Eskişehir sokaklarında, caddelerinde herkesin coşkuyla alkışlaması, destek vermesi bizi çok mutlu etti. Sonrasında sürprizler devam etti. Birlikte ter döktüğümüz, antrenman yaptığımız pistte gelinlik ve damatlıkla koştuk. Zaten biz yarışlarda sürekli kupa, madalya alıyoruz. Benim için hepsinin ayrı bir değeri ve anlamı var ama Cenk'in yaptırmış olduğu kupa ve madalyada, 'Gönlümün Birincisi' yazması beni inanılmaz mutlu etti, anlatamam. Hayatlarımızı birleşirdik ve çok mutluyum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı