Manisa Kuyumcular Derneği'nde Başkanlık İçin Seçim Heyecanı

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde seçim heyecanı yaşanıyor. 2 dönemdir başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erkan Özşen'in aday olmayacağını açıklaması üzerine, başkanlık için Mehmet Ödevli ve Atilla Beğendik yarışacak.

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde alınan olağanüstü genel kurul kararının ardından oda başkanlığı görevine 2 aday çıktı.

"Olağanüstü kongre talebimiz olumlu karşılandı"

Başkan adaylarından Mehmet Ödevli, kuyumculuk mesleğinin güven ve itibar mesleği olduğunu vurgulayarak, "Altı yıldır bu görevi sürdüren Erkan Başkan vardı. Artık çarşımızda bazı şeyler bizim istediğimiz gibi en azından abi kardeşlik hukuku, usta çırak ilişkileri bu konuda biraz sıkıntılar olmaya başladı. Çarşıda hafif hafif düzenler istediğimiz gibi gitmemeye başladı. En azından ahlaklı alışveriş, müşterinin çarşıya geldiği zaman hangi dükkana girerse girsin belli bir güven çerçevesinde alışverişi yapabileceğini bilmesi bizim açımızdan önemli. Neticede bizim mesleğimiz herkesin güven duyduğu, saygı duyduğu bir meslek. Bu verilen değeri kaybetmesi bizim hepimiz açısından itibar zedeleyici, kötü bir durum. Biz karşımızda tekrar bu birlik hukukunu sağlayabilmek adına bir yönetim kurulması talebi bize geldi arkadaşlarımızdan. Biz de bununla alakalı bir çalışma yaptık. Görüşmeler yaptık. Belli bir yönetim hazırladık. Bunu da Erkan Başkan'a bildirdik. Normal bizim kongremiz 2026 yılı mart olması gerekiyordu. Tabii Erkan Başkan da mart ayında da aday olmayacağını belirtmişti çarşıda. Biz de bu yüzden mart ayını beklemeden bir yönetim oluşturup bu işe hazırlandık. Mart ayını beklemeden boşluk oluşmaması açısından genel kurul talebinde bulunduk Erkan Başkan'dan, bizi kırmayarak kabul etti. Olumlu karşıladı. Kazanan için hayırlısı olsun. Biz kazanan arkadaşa kendi ekibimiz olarak da eğer biz şey yapamazsak gerekli desteği sonuna kadar vereceğimizin sözünü veriyoruz. Manisa'mız için kuyumcular çarşımız için birlik, beraberlik adına karşıdaki adaydan da aynı olumlu davranışı bekliyoruz. Hayırlı sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. Herkes için hayırlı olsun." dedi.

"Esnafımızın sorunlarını birebir dinleyeceğiz"

Diğer başkan adayı Atilla Beğendik ise, önceliklerinin esnafla sürekli bir arada olmak ve sorunları birebir dinleyerek çözüm üretmek olduğunu belirtti. Beğendik, "Valilik ve emniyetle alakalı çok işlerimiz, dernek olarak gruplar halinde esnaflarımızı istişare toplantıları yapmayı düşünüyoruz sürekli olarak. Proje ve hizmetleri önceden duyurmak yerine hızla gelişen zaman içerisinde istekler ortaya çıkacak. Bu istekler çıktıktan sonra gerçekleşecek sorunları ortaya tekrar döküp hep beraber karar vermek amacındayız. Maliyeyle ilgili sorunlarımız var. Daha sonra stok enflasyon muhasebesine çok dikkat etmemiz gerekiyor ki buradan çok zarar ediyoruz. Tüm muhasebeci ve mali müşavir arkadaşlarımızı dernekte ağırlayıp onların arasından seçtiğimiz sözcü arkadaşlar bu konuya çözüm getirmeyi planlıyoruz. Daha sonra genel bir sıkıntı ise oda ve dernek yönetimiyle çözeceğimiz bazı durumlar var. Bunları da Türkiye genelindeki samimiyet, samimiyetimiz olan oda ve dernek başkanlarıyla bir iletişim içerisindeyiz. Nasip olursa bunların içerisinde de federasyon kurma çabası ve federasyonun kurum aşamasında olan oda ve derneklerle irtibat halindeyiz. Bu gerçekleştiği takdirde de Manisa için büyük bir devrim olacak. Bu noktada oda ve dernek başkanları şu an benim yanımdalar. Onlarla inşallah seçilirsek, kazanırsak güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyoruz. Biz de seçimi kazanamasak dahi esnafın menfaatine olacak her projeye destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Manisa'da 120'ye yakın iş yerinde yaklaşık 130 üyesi bulunan Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde olağanüstü genel kurul 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. - MANİSA