Manisa Kent Konseyi, Protokol Ziyaretleriyle İşbirliği Vurgusu Yaptı

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ve beraberindeki heyet, Manisa protokolüne nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde, Manisa'nın geleceği ve gelişimine yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, yürütme kurulu üyeleri Hüseyin Pehlivan, Zuhal Güneş, Erdem Nalbant, Halim Şivecan, Lütfi Vural ve Genel Sekreter Gökmen Aytaç ile birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin amacının Manisa'nın gelişimine ve değişimine katkı sağlamak olduğunu belirten Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, "Bu süreçte gecikmeli de olsa protokol ziyaretlerimizi gerçekleştirmek istedik. İki gün boyunca protokol üyelerimizle bir araya gelerek oldukça faydalı görüşmeler yaptık" dedi.

Ortak projeler ve işbirliği vurgusu

Görüşmelerde ele alınan konulara değinen Bayraktar, "Başsavcımız Kurtca Eker ile toplumsal projelerde kamu kurumları arasında güçlü işbirliğini, Adalet Komisyonu Başkanımız Osman Soydal ile adli süreçlerde toplumsal katılım ve hukuki destek konularını konuştuk. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar ile üniversite-kent işbirliğini güçlendirmenin yollarını ve akademik desteğin önemini ele aldık" diye konuştu.

Bayraktar ayrıca Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil ile hukukun üstünlüğüne katkı sağlayacak projeler ve toplumsal farkındalık çalışmalarını, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile kent huzuru, güvenliği ve kamu-sivil toplum işbirliği konularını masaya yatırdıklarını söyledi. Son olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, burada da ortak projeler, iş dünyası ve sivil toplum arasındaki işbirliğini artırma hedeflerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Bayraktar, ziyaret turunun çok verimli geçtiğini belirterek, "Manisa Kent Konseyi olarak Manisa'mız için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - MANİSA