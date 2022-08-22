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Manisa haberi: Turgutlu Belediyespor'un Üç Sporcusu Sağlık Taramasından Geçti

Yerel Haberler

Manisa haberi: Turgutlu Belediyespor'un Üç Sporcusu Sağlık Taramasından Geçti

Manisa yerel haberi: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın üç sporcusu sağlık taramasından geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın üç sporcusu sağlık taramasından geçti.

Belediye Kadın Basketbol Takımı'nın Amerikalı oyuncusu Da'lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk'e, kulübün sağlık sponsoru olan MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sağlık taraması yapıldı. MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapılan tetkiklerde Da'lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk'ün kan değerlerine bakıldı. Bununla birlikte kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanlarında muayene edildi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Geçtiğimiz haftalarda kadın basketbol takımımız detaylı bir sağlık taramasından geçmişti. Şimdi ise takımımızın yeni sporcuları Da'lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk'ün sağlık kontrolleri titizlikle yapıldı. Sağlık sponsorumuz olan MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne ve Genel Müdürü  Hülya Yurtdaş Pirinççi'ye yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi Genel Müdürü  Hülya Yurtdaş Pirinççi ise "Sağlıklı sporcu olmak, sağlıklı birey olmanın farkındalığı ile başlıyor. Sporcularımızı kutluyorum. Ne mutlu ki tutkulu birer genç olarak sporcularımızın heyecanı gözlerinden okunuyor. Sağlığınız, güzelliğiniz ve iyiliğiniz önceliğiniz olsun. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Ailesine yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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