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Manisa'da Yiğitbaşı Vakfı tarafından düzenlenen iftar sofraları

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir ramazan geleneği olarak Yiğitbaşı Vakfı tarafından her yıl organize edilen ve her gün bir hayır sahibinin üstlendiği iftar sofralarında zengin, fakir yüzlerce kişi hep birlikte Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin manevi huzurunda ramazan ayı boyunca lokmalarını paylaştı, oruçlarını açtı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Yiğitbaşı Vakfı tarafından her yıl organize edilen ve önemli bir Ramazan geleneği olan iftar sofraları bu yıl da zengin, fakir toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdi. Yüzlerce kişi hep birlikte Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin manevi huzurunda ramazan ayı boyunca her akşam Yiğitbaşı Vakfı tarafından düzenlenen iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Ramazan ayı boyunca Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri'nin de türbesinin içinde bulunduğu Yiğitbaşı Veli Camii bahçesinde Yiğitbaşı Vakfı tarafından kurulan iftar sofralarında, Yiğitbaşı Veli Hazretlerini ziyarete gelen misafirler, ihtiyaç sahipleri, öğrenciler, iftar yemeği bağışçıları ve misafirleri ile birlikte kutlu ibadetin sevabına ve sevincine ortak oldular.

Ramazan ayı boyunca verilen iftarların, her akşam bir hayırsever bağışçının desteği ile gerçekleştirildiğini belirten Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, "Ramazan ayı boyunca her akşam 200 kişiyle iftar sofralarımızda bir araya geldik. Paylaştıkça bereketlenen iftar sofralarımızın kurulmasında desteklerini esirgemeyen iftar sahipleri hem kendi özel misafirleriyle birlikte o akşam yüzlerce kişi ile ekmeğini, çorbasını paylaşmakta, hem de sevgili Peygamberimiz 'in bir oruçluya iftar vermenin sevabıyla ilgili müjdesine nail olmaktadır. Hayırsever vatandaşlarımız burada, iftar vermenin manevi haz ve sevabını tatmakta, davet ettiği misafirleriyle, ihtiyaç sahipleriyle ve iftara gelen öğrencilerle aynı sofrada birlikte iftar etmenin huzur ve güzelliğini yaşamaktadır. Bu vesile ile iftar sofralarımızın kurulmasında vakfımıza bağışta bulunan hayırseverlerimize, sofraların hazırlanmasında hizmet eden tüm gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyor, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların kabulü, Gazze'de yaşanan insanlık dramının da bir an önce son bulması için yüce Rabbimize niyazda bulunuyoruz. İdrak ediyor olduğumuz Ramazan Bayramımızın da tüm ülkemiz ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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