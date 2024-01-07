Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılı İstatistiklerini Açıkladı

Yangın, deprem, sel gibi birçok olayda Manisa'nın yanı sıra İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Libya gibi kritik görevlerde rol alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında müdahil olduğu yangın, trafik kazası, kurtarma, sel ve Su Baskını, iş yeri denetimi, kurtarma ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında müdahale edilen olaylara ilişkin yılsonu raporunu kamuoyuna açıkladı. 57 itfaiye noktası, 155 araç ve 637 personel ile çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı; 2023 yılında 8 bin 939 yangına, 881 trafik kazasına, 2 bin 947 kurtarma operasyonuna, 457 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 13 bin 224 itfai olaya müdahalede bulundu. Yıl boyunca 19 bin 110 çağrıyı yanıtlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı bin 888 işyeri denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların ve öğrencilerin doğal afetlere ve yangınlara karşı daha bilinçli olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte okullarda 58 bin 570 kişiye de eğitim verilerek, tatbikatlar yapıldı. Bunların yanı sıra 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketindeki çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilen Büyükşehir İtfaiyesi; 10 Eylül 2023'te Libya'da meydana gelen sel felaketindeki yoğun çalışmalarından dolayı da Libya devleti tarafından 'Üstün Feragat Belgesi' ile onurlandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "2023 yılında 57 itfaiye noktamız, 155 araç ve 637 personelimizle, yıl boyunca vatandaşlarımızın yanında olduk. Yurt içinde ve yurt dışında İçişleri Bakanlığımızın görevlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerinin içerisinde olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde modern ekipmanlarımız, donanımlı itfaiye teşkilatımızla başta Manisa'mız olmak üzere yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA