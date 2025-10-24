Haberler

Malatya Milletvekili Kara Ölmeztoprak, Bakan Yerlikaya ile Kira Yardımları ve Deprem Konutlarını Görüştü

Malatya Milletvekili Kara Ölmeztoprak, Bakan Yerlikaya ile Kira Yardımları ve Deprem Konutlarını Görüştü
Güncelleme:
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede Malatya'daki kira yardımları, deprem konutlarının teslim süreci ve göçün sosyal etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ölmeztoprak, vatandaşların taleplerini Ankara gündemine taşımayı sürdüreceğini vurguladı.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Görüşmede, Malatya'daki kira yardımlarında yaşanan aksaklıklar, deprem konutlarının teslim süreci ile göçün sosyal doku üzerindeki etkileri ele alındı. Ölmeztoprak, "Hemşehrilerimizin sesi olmaya, her platformda sorunlara çözüm aramaya devam edeceğiz" dedi.

Malatya'da vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bu talepleri Ankara gündemine taşımayı sürdürüyor. TBMM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli konularını dile getirdi.

"Hak sahipliği süreci"

Deprem bölgesinde yürütülen konut teslim sürecine ilişkin son durumu paylaşan Ölmeztoprak,

vatandaşların barınma konusunda yaşadığı beklentileri aktardı. AFAD koordinasyonunda hak sahiplerine konutların bir an önce teslim edilmesinin önemine değinen Ölmeztoprak, sürecin hızlandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda fikir birliği oluştuğunu belirtti.

"Kira yardımlarında kesintisiz destek vurgusu"

Görüşmede ayrıca, AFAD üzerinden yapılan kira desteklerinde yaşanan gecikmeler ve ödemelerin sürdürülebilirliği konuları da ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, vatandaşlardan gelen talepleri bakanlık nezdinde paylaştığını belirterek, "Sürecin güvenli biçimde ilerlemesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Göç ve sosyal doku değerlendirmesi

Malatya'da son dönemde artan göç hareketliliğinin toplumsal yapıya etkilerinin de görüşmede ele alındığını belirten Ölmeztoprak, sosyal uyumun korunması, ekonomik dinamiklerin yönetilmesi ve birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ilgisinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Hemşehrilerimizin sesi olmaya ve çözüm arayışlarını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
