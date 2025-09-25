Haberler

Malatya İş İnsanları Platformu, Arzu Erdem'i Ziyaret Etti

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse ve ekibi, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile iş dünyası ve Malatya'nın kalkınması üzerine verimli istişarelerde bulundu. Arzu Erdem, ziyarete katılanlara kendi yazdığı 'Dijital Vatan' kitabını hediye etti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse ve beraberindeki heyet, 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve TYT Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem'i ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Malatya iş dünyasının beklentileri, yatırımların önemi ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma süreci ele alındı. Ziyarette verimli istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, "Arzu Erdem'in tecrübeleri ve samimi yaklaşımı bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Malatya'mızın kalkınması adına yürüttüğümüz çalışmalarda güç birliğine olan inancımızı bir kez daha pekiştirdik" dedi.

Özköse, Malatya İş İnsanları Platformu olarak iş dünyasının ortak gücüyle hem Malatya'ya hem de Türkiye'ye değer katacak yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretin sonunda Arzu Erdem, kendi kaleme aldığı "Dijital Vatan" adlı kitabını imzalayarak misafirlerine hediye etti. Platform üyeleri, bu anlamlı jestten duydukları memnuniyeti kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
