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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı: Malatya'nın değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz

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Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın kayısı ve Yeni Malatyaspor gibi değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirterek, şehirdeki tüm dinamikleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, " Malatya'nın sevdalısı ve sahibi bizleriz. Bu saatten sonra şehrimizin her değerine daha fazla sahip çıkmaya başlayacağız. Malatya halkını kayısıya, Yeni Malatyaspor'a ve şehrine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, kent ekonomisinin lokomotifi durumunda olan kayısı ile ilgili açıklamada bulundu.

"Malatya'nın sevdalısı ve sahibi bizleriz"

Kayısının hak ettiği noktaya taşınmasının kent dinamiklerinin birlikte atacağı adımla paralellik gösterdiğini vurgulayan Karademir, "Malatya'mızın ortak değeri olan kayısımızın şu anki durumu içler acısıdır. Malatya'mızın kayısısı hak ettiği değeri bulamamaktadır. Bu yıl üreticinin elinde düşük fiyatla satışa sunulması istenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Türkiye'de incir, fındık, Antep fıstığı ve çaya taban fiyat uygulaması gerçekleştirmesi, ancak kayısımızla ilgili bir taban fiyat açıklamaması ve alım yapmaması Malatya'mızı, üreticimizi ve iş dünyamızı ciddi anlamda etkilemektedir. Bizler, Malatya'mızda yerel yöneticilerimizi, muhalefeti ve iktidarı ortak bir masada buluşup samimi bir şekilde Malatya için kayısının hak ettiği değere kavuşmasını sağlamaya davet ediyoruz. Bugün komşu şehrimiz Elazığ ve Baskil ilçesi kayısımızı sahiplenme noktasında adım atmıştır. Malatya'nın 6 Şubat depreminden sonra sahipsiz kaldığını ve kayısımızın bile başka bir şehir tarafından sahiplenilmek istendiğini açık bir şekilde görmekteyiz. Unutulmamalıdır ki bu şehir sahipsiz değildir. Malatya'nın sevdalısı ve sahibi bizleriz. Bu saatten sonra şehrimizin her değerine daha fazla sahip çıkmaya başlayacağız. Malatya halkını kayısısına, Yeni Malatyaspor'una ve şehrine sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm dinamiklerimizi birlikte hareket etmeye çağırıyoruz"

Kent ekonomisinin temelini kayısının oluşturduğuna dikkat çeken Karademir, "Şehrimizdeki her STK'yı, kanaat önderini, siyasetçiyi ve her Malatyalıyı kayısı için ve Malatya için bir olmaya çağırıyoruz. Bu şehir ne kadar büyük bir deprem geçirmiş olsa da Malatyalıların memleketlerine ve kayısılarına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanımızdan gerekli randevuyu alıp acil bir şekilde kayısımızla ilgili sorunları dile getirmelerini ve çözmelerini istiyoruz. Malatya kayısısı Malatya'mızın geleceğidir. Malatya kayısısı Malatya ekonomisinin temelidir. Köylümüzün alın terini kimse heba edemez. Bizler şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. 'Malatya bizim, kayısı bizim' dedik. Bunu her Malatyalı unutmamalıdır. İnşallah devletimiz kayısımız için gereken adımları atacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi MAGİNDER ailesi olarak Malatya'mızın her derdine ve sevincine ortak olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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