Malatya'da Kurban Pazarı Hareketlendi, Ancak Satışlar Durgun

Malatya'da Kurban Pazarı Hareketlendi, Ancak Satışlar Durgun
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Malatya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları açılmasına rağmen küçükbaş hayvan satışlarının henüz beklenen düzeye ulaşmadığı belirtiliyor. Yetiştiriciler, bayram öncesi hareketliliğin artacağını umuyor.

Malatya'da Kurban Pazarı hareketlendi ancak satışlar durgun

MALATYA - Malatya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları açılırken, küçükbaş hayvan satışlarında beklenen hareketlilik henüz başlamadı.

Malatya'da Canlı Hayvan Pazarı'na kurbanlıklar gelmeye başlarken hareketliliğin bayrama 1-2 gün kala olması bekleniyor. Pazarda küçükbaş hayvan fiyatları ise 13 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bayrama 8 gün kala kurbanlık satışlarının yavaş ilerlediğini belirtti. Hayvan pazarlarına küçükbaş hayvanların gelmeye başladığını aktaran Başkan Akın, "Pazarda şu an için çok fazla bir canlılık yok. Tek tük, arada kısmen satışlarımız var. Küçükbaşta genellikle bayrama bir gün kala ya da bayramın ilk üç günü kesim ve alımlar yoğun olur" dedi.

Malatya'nın son yıllarda afetlerle karşılaştığını vurgulayan Akın, "Memleketimiz üç büyük darbe yedi. İkisi deprem, biri ise zirai don afetiydi. Özellikle kayısıdaki sıkıntılar Malatya ekonomisini ciddi anlamda etkiledi. Bu durum kurban kesimini de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatlarının 200 ila 270 TL arasında değiştiğini ifade eden Akın, "Hayvan başı fiyatlar ise 13 bin ile 25 bin TL arasında. Yaklaşık bir ay önce üreticiler satışlarda çok canlılık olmadığını ifade etti ama biz bayramda hareketlilik bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kurbanlık alacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Akın, "Alınacak hayvanların küpeli, aşılı ve sağlıklı olmasına dikkat edilmeli. Üreticilerimiz de sahte para, çek gibi konulara karşı dikkatli olmalı. Yıllık emeklerini bilmedikleri kişilere vermesinler" şeklinde konuştu.

Hayvan pazarında satış yapan esnaf ise fiyatların geçen yıl ile benzer olduğunu belirtti. Fiyatlarda artış olmadığını ifade eden yetiştiriciler ise "Her bütçeye uygun hayvanımız var. Ancak henüz bir hareketlilik yok. Önümüzdeki pazar günüyle birlikte satışlar hızlanır. Küçükbaş kurbanlıklar genelde bayramın ilk üç günü tercih ediliyor" dedi.

Artan yem ve bakım maliyetlerinden da mağdur olduklarını belirten hayvan satıcıları, "Maliyetlerimiz yükseldi, satışlar düşük. Kayısıdaki zarar da alım gücünü etkiledi. Geçen seneye göre pazar çok daha sakin. Ama yine de halkımız kurbanını kesiyor. Her bütçeye uygun hayvan var" diyerek vatandaşları pazara davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Yerel
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