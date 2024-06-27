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Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı

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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl hedeflerinin 100 bin ton üzerinde ihracat yapmak ve 750 milyon dolar gelir elde etmek olduğunu söyledi. Malatya, kuru kayısıda ihracat lideri olma özelliğini koruyor.

(MALATYA) - Malatya'da kayısı hasadı başladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Bu yıl hedefimiz çok büyük; 100 bin tonun üzerinde ihracat yapmayı planlıyoruz. Bununla beraber 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. 'Dünya Kayısı Başkenti' olma özelliğimizi koruyoruz" dedi.

Kuru kayısıda ihracat lideri olan Malatya'da kayısı hasadı başladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yaptığı açıklamada, " Malatya'da sahada artık tatlı bir telaş var. 2024 yılının hasat dönemi başladı. Bu sene önceki yıllara göre Malatya'da yaş kayısı üretiminde ciddi bir artış söz konusu. Tahmini rekolteye baktığımızda da hem ülke hem de bölge ve Malatya ekonomisi açısından çok önemli bir yıl olacak. Hem önemli miktarda bir üretimle hem de önemli miktarda yaş ve kuru kayısı ihracatında çok önemli bir ekonomik gelir elde etme planımız var" dedi.

"Hedefimiz çok büyük"

Bu yıl kuru kayısıda 107 bin ton tahmini rekolte açıklandığını aktaran Özcan, şunları söyledi:

"Malatya'da 12 bin 500 kilometrelik bir alanda 8,5 milyon kök ağacımızda verim miktarları tahmin edildi. Tahmini rekolte belirlenirken bir yandan da pazarlama başladı. Son bir haftadır yaş kayısı ihracatımız sürüyor. Yaş kayısı ihracatı sürerken, kurutmalık için hazırlanan kayısılar da sergenlerde bulunuyor. Bu yıl hedefimiz çok büyük; 100 bin tonun üzerinde bir ihracat yapmayı planlıyoruz. Bununla beraberde 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. 'Dünya Kayısı Başkenti' olma özelliğimizi koruyoruz. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesinin elimizde olmasını da avantaja çevirmek istiyoruz."

"Yüzde 50 kapasitenin üzerinde çalışıyoruz"

6 Şubat depremlerinden sonra ekonomik ve sosyal anlamda kayısının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Özcan, "Depremlerden sonra insan iş gücü kaybımız çok fazlaydı. İşletmelerimiz yüzde 10 kapasiteye kadar düştü. Şu anda yüzde 50 kapasitenin üzerinde çalışıyoruz ama hala ürünü hasat için gerekli insan iş gücünü yakalamış değiliz. Sahada ürünü hasat edecek arkadaşlara devlet desteğinin kısmen sağlanması gerektiğini görüyoruz. Biz bir taraftan insan iş gücü teminini yapmaya çalışırken sorunları çözüp, sahada hasat döneminin bitmesi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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