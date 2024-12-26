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Malatya'da İlk Antika ve İkinci El Eşya Müzayedesi Büyük İlgi Gördü

Malatya'da İlk Antika ve İkinci El Eşya Müzayedesi Büyük İlgi Gördü
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Malatya'da, ilk kez düzenlenen antika ve ikinci el eşya müzayedesi, katılımcılardan yoğun ilgi topladı. Ramazan Altın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, deprem sonrası antikaya artan ilgiye cevap verdi.

Malatya'da ilk kez düzenlenen antika ve ikinci el eşya müzayedesi büyük ilgi gördü. Müzayede, eski zamanlara ait nostaljik eşyaları sergileyerek, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Malatya'da ilk kez düzenlenen antika ve ikinci el eşya müzayedesi büyük ilgiyle karşılandı. Yeşilyurt ilçesinin Özalper Mahallesi'nde gerçekleştirilen müzayede, antikaya ilgi duyan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Müzayede, Ramazan Altın'ın öncülüğünde düzenlendi.

Altın, Malatya'da bir ilk olarak antika eşyalar için müzayede yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Malatya'da 6 Şubat depreminden sonra vatandaşlarımız antika eşyalara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Deprem öncesi biriktirdiğimiz birçok ürünümüz var ve bunları antika severlerle buluşturmak için müzayede yapıyoruz" dedi.

Müzayede salonunda ise ikinci el eşyaların satışa sunulduğunu belirten Ramazan Altın, "Müzayede iki haftada bir düzenleniyor ve katılım oldukça yoğun. İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yapılan günlük müzayedeler gibi biz de Malatya'da bu etkinliği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Müzayede sonrasında katılımcılardan olumlu tepkiler aldığını belirten Altın, bu tür etkinliklerin deprem bölgesindeki insanlara moral verdiğini söyledi. Ayrıca, Altın, müzayede sırasında Malatya'nın eski zamanlarından kalan fotoğraflar gibi nostaljik objelerin de sergilendiğini ve katılımcıların bunlara da büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Altın, antika eşya işine olan ilgisinin kuaförlük yaptığı dönemde başladığını, zamanla bu alanda daha fazla ürün toplamaya ve sergilemeye başladığını belirterek, "Çay ocağında sergilediğimiz ürünlerimizden müşterilerimiz memnun. Bu etkinliklerle hem eski eşyaları değerlendiriyor hem de insanları geçmişe götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan Altın, Malatya'daki antika ve ikinci el eşya müzayedelerinin devam edeceğini ve bu alanda yeni projelerle daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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