Malatya'da Görme Engelli Rehber Öğretmene Sulama Borcu Şoku

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan görme engelli rehber öğretmen Nurettin Kaplan, adına kayıtlı 330 metrekarelik arsası için Sulama Birliği tarafından gönderilen borç bildirimiyle neye uğradığını şaşırdı. Hiç su kullanmadığını ve arsasında sadece iki ağaç bulunduğunu belirten Kaplan, aylar sonra gelen icra takibiyle durumdan haberdar oldu.

Yaklaşık 3 yıl boyunca depremler nedeniyle Ankara'da yaşadığını ifade eden öğretmen Nurettin Kaplan, adına kayıtlı olan arsasına sulama suyu kullandığı gerekçesiyle borç çıkarıldığını söyledi. İlk olarak 2 bin TL olan borcun faizlerle birlikte yaklaşık 7 bin TL'ye ulaştığını belirten Kaplan, Sulama Birliği yetkililerinin çözüm sunmak yerine borcu ödemesini talep ettiğini ileri sürdü. Su kullanacak bir tarım arazisinin bulunmadığını kaydeden Nurettin Kaplan, "Görme engelli bir rehber öğretmenim. 21 yıldır mesleğimi sürdürüyorum. Deprem sonrası üç yıl boyunca Ankara'da yaşadım. Yaklaşık beş ay önce adıma gelen icra takibi mesajıyla borçtan haberdar oldum. Hiçbir bilgim olmadan 330 metrekarelik arsama sulama suyu borcu çıkarılmış. Ne su kullandım ne de su aldım. Görme engelliyim, böyle bir imkanım da yok. Evimin önünde sadece iki ağaç var, başka da sulayacak bir yerim yok. Buna rağmen sulama birliği benden borcu ödememi istiyor. Kime söylediysem ödeyeceksin, başka şansın yok dediler. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Benim gibi birçok kişi aynı durumu yaşıyor" dedi.

"Hem su vermiyorlar hem borç çıkarıyorlar"

Benzer mağduriyeti yaşayan bir diğer vatandaş Hüseyin Alan ise imara giren bölgelerde su verilmediği halde faturalandırma yapıldığını belirterek, "Elma Suyu Caddesi'nde ikamet ediyorum. Bahçem göz önünde, hepsi kurumuş. Birlik yetkilileri bize imara giren yerlere su vermiyoruz dediler. Hem su vermiyorlar hem de bize borç çıkarıyorlar. Bu nasıl bir uygulama anlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"5 bin TL'lik borç 2 günde 13 bine çıktı"

Bölge sakinlerinden Mehmet Ali Dündar da sulama birliğinin ilgisizliğinden şikayet ederek, "Zaten su vermiyorlar. Bahçeler kurumuş, şimdi de beni avukata vermişler. Gittim 5 bin TL borç, 2 gün içinde 13 bin TL çıkmış. Bu nasıl iş, bu durumun açıklanması ve çözülmesi gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA