Mahmut Arıkan Rize'de: " 'Dindar Nesil Yetiştireceğiz' Diye Yola Çıktık, Uyuşturucu Müptelası Bir Nesille Karşı Karşıya Kaldık"

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uyuşturucu bağımlılığına işaret ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2026 bütçesinde bu alana ayrılan para 59 milyon lira. 35 milyon bağımlı ama bütçeden ayrılan para 59 milyon. Bu parayla sadece billboardlara 'Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz' deseler, o bile yetmez. 'Dindar nesil yetiştireceğiz' diye yola çıktık, uyuşturucu müptelası bir nesille karşı karşıya kaldık. 2021-2023 arasında Avrupa'da yakalanan sentetik uyuşturucunun yüzde 85'i Türkiye'de yakalandı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Rize 8'inci Olağan İl Kongresine katıldı. Rize Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, muhalet partilerinden temsilciler de katıldı.

Kongrede partililere hitap eden Arıkan, çay üreticilerinin sorunlarına ve gazetecilere yönelik baskılara değindi.

AK Parti iktidarının yaklaşık 500 gazeteciyi işsiz bıraktığını, ayrıca iktidarı eleştiren çok sayıda gazetecinin tutuklandığını belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Bütçe görüşmelerinde Sayın Şimşek dedi ki 'Dünyada en az vergi alan ülkelerden biri de biziz.' 'El insaf' demek gerekiyor. Alacak neyimizi kaldı ki? Her şeyden vergi alıyorsunuz. Bir tek aldığımız nefesten vergi almıyorsunuz. Rize'de de insanlar gülümseyemiyor. Niye? En başta çay üreticisinin yüzü gülecek ki Rize'deki insanlarımız da gülsün. 2025 yılına geldiğimizde çay üreticisi 'En azından bu sefer 36 lira olsun' istiyordu. Bugün ekmek 15 lira. Dört ekmek 60 lira. Biz iktidara geldiğimizde bir kilogram çayın bedeli 60 lira olacak.

"15 liraya çay satıp da bu insan nasıl geçinsin?"

İktidardan en azından 36 lira beklenirken karşımıza 25 lira 44 kuruşluk bir rakam çıktı. ÇAYKUR'un kota zulmünden dolayı insanlarımız 25 liraya bile çaylarını satamıyor. Elinde toplayamayacağına göre esnafa 15, 16, 17 liraya çay satmak zorunda kalıyorlar. 15 liraya çay satıp da bu insan nasıl geçinsin, nasıl çocuğunu evlendirsin, nasıl ev ya da araba alabilsin? Mümkün değil. Hemen yanımızda fındık üreticisi var; onlar da perişan. Bu düzenin adı zulüm düzenidir. 2025 sonuyla alakalı enflasyon rakamları hep yukarıya gitti. İki sene önce '2025'in sonunda enflasyon yüzde 15 olacak' demişlerdi. Olmadı, yüzde 20 olacak dediler. Olmadı, yüzde 25. Olmadı, yüzde 30. En son yüzde 33'e kadar çıkarmak zorunda kaldılar. 1,5 ay kaldı ya, hala hedefi tutturamayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Mayıs 2023'te mikrofonu ellerine aldılar ve çıktılar, 'Bakın gördünüz, faizin belini kırdık, yakında enflasyonu da kıracağız' dediler. Bu cümleyi kurduklarında faiz yüzde 8,5'ti. Bugün faiz yüzde 40'larda. Bu cümleyi kurduklarında enflasyon yüzde 38'di. Bugün sadece yüzde 33'e düştü, yani sadece 5 puan. 2,5 yıldır emekliye zulmettiler, asgari ücretliye zulmettiler, çiftçiye zulmettiler. Sadece 5 puan düşürebildiler.

"Açlık sınırı 29 bin lira, akıllarından geçen para 27 bin 500 lira"

Açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan asgari ücretliler var. Asgari ücret açıklanacak. Geçtiğimiz hafta gördünüz, masadaki sendikalar oradan kaçıyor. 27-28 bin lira civarında asgari ücret teklif etmeyi düşünüyorlar. Oysa açlık sınırı bugün 29 bin lira, akıllarından geçen para 27 bin 500 lira. Son bir ay içinde iktidarın baskısından dolayı 500'den fazla gazeteci arkadaşımız işten atıldı. 2025 yılının ilk 10 ayında, devlete bağlı kurumlardan iktidara yakın televizyon kanallarına 15 milyon saniye reklam verilmiş. Muhalefete yakın kanallara ise 0 saniye. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 3 yıl önce 180 ülke arasında 149. sıradaydık, bugün 159'a geriledik. Her manada fersah fersah geriye giden bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazeteciler, meslektaşlarınız cezaevlerinde. Niçin? Haber yaptıkları, tweet attıkları, iktidarı eleştirdikleri için. Kim dışarıda? 700 yıl hapis cezası istenen meşhur bir adam var; adı Aziz İhsan Aktaş. 700 yılla yargılanıyor ama elini kolunu sallayarak geziyor. Ama haber yapan gazeteci soluğu cezaevinde alıyor.

"İktidarımızda kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz"

Maalesef bugün Türkiye'nin en büyük problemi bağımlılıkla mücadele. Bağımlılıkla mücadele eden, bağımlı hale gelen kişi sayısı 35 milyona ulaşmış. Dikkat edin, 86 milyon nüfusun 35 milyonu bağımlılıkla mücadele ediyor. Peki bağımlılıkla mücadele edecek kurumlardan biri hangisi? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2026 bütçesinde bu alana ayrılan para ne 59 milyon lira. 35 milyon bağımlı, ama bütçeden ayrılan para 59 milyon. Bu parayla sadece billboardlara 'Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz' deseler, o bile yetmez. 'Dindar nesil yetiştireceğiz' diye yola çıktık, uyuşturucu müptelası bir nesille karşı karşıya kaldık. 2021-2023 arasında Avrupa'da yakalanan sentetik uyuşturucunun yüzde 85'i Türkiye'de yakalandı. Metamfetamin denen maddenin kullanıcı sayısı bir yılda yüzde 375 arttı. Ve bununla mücadele için ayrılan para 59 milyon lira. İktidarımızda kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz."