Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı

Gazze için kalıcı çözümü üstüne basa basa vurguladı
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

MAGİNDER'den Malatya'nın Yeniden Ayağa Kalkması İçin İstişare Toplantısı

MAGİNDER'den Malatya'nın Yeniden Ayağa Kalkması İçin İstişare Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, onursal başkan Vahap Küçük'ün katılımı ile deprem sonrası Malatya'nın ekonomik kalkınması ve sosyal projeler üzerine istişare toplantısı düzenledi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), onursal başkan Vahap Küçük'ün katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'nın biran önce ayağa kaldırılması bağlamında fikir alışverişinde bulunan toplantıda konuşan MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, "6 Şubat Depremi'nin ardından MAGİNDER ailesi olarak Malatya'mız için gece gündüz sahada olmaya gayret ettik. İş dünyasının yaralarını sarmak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, sosyal projelerle Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada onursal başkanımız Vahap Küçük'ün destekleri bizim için çok kıymetli" dedi.

"Çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Dernek onursal başkanı Vahap Küçük ise ortak akıl vurgusu yaptığı konuşmasında, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, ilk istişare kurulumuz olacak ve umuyorum ki hayırlara vesile olur. Malatya'nın farklı sektörlerinden gelen siz değerli iş insanlarının bir araya gelerek önemli fikirler üreteceğine inanıyorum. 6 Şubat depreminden sonra şehrimizin öncelikleri nelerdir ve bu konuda hep birlikte neler yapabiliriz, bunları konuşmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Şehirdeki demografik ve kültürel yapının korunması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Karademir'e böyle güzel bir birlikteliği sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı da ayrıca şehrin ekonomik kalkınması için etkin projeler geliştirmek, demografik yapının ve kültürel değerlerin korunması, sosyal sorumluluk projeleri ve dayanışma gibi konu başlıklarında istişarelerde bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
img

Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
img

Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Herkes sucu sanıyordu, ekipler koklayarak buldu
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.