Madencilik Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, maden faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda kentte yapılması planlanan madencilik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yöntemi ile ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerine dikkat çekildi. Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, madenciliğe prensip olarak karşı olmadıklarını ancak uygulama şekilleri ve bilgilendirme eksikliği nedeniyle toplumda ciddi kaygılar oluştuğunu vurguladı. Göçen, "Biz kesinlikle madene, madenciliğe, maden çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak yöntemleri ve kamuoyuna yeterince bilgi verilmemesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Göçen, sürecin şeffaf ve halkı bilgilendiren bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, "İlerleyen dönemlerde bu işlerin güzel ve halk sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle maden çıkarılmasını ve gelecek nesillerin faydasına imkan sağlamamız lazım. Kamuoyunda fikri ve bilgisi olmayan insanlar, kamuoyunu da zehirlemeye çalışıyor. Siyasi partiler, STK'lar ve basın temsilcilerini bilgilendiriyoruz. Altın madenleri dışında da önemli madenler var. Devletimiz ve milletimiz kazansın inancındayız. Bizlerin siyasetle alakası yok" diye konuştu. - KIRŞEHİR