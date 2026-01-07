Gmis'ten Promosyon Tepkisi: Ttk ve Banka Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusu

(ZONGULDAK) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı KİT kurumlarında çalışan yaklaşık 29 bin işçiyi kapsayan banka promosyonu ihalesi sonrası yaşanan gelişmeler sendikanın tepkisine neden oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), promosyon ödemelerinin ilan edilen tarihte yapılmaması ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan bazı işçilere eksik ödeme yapılmak istenmesi nedeniyle bakanlık ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2025'te sonuçlandırılan promosyon ihalesini, kişi başı 99 bin 500 lira teklif ile Vakıflar Bankası kazandı. Bakanlığa bağlı KİT kurumlarında görev yapan tüm işçilere promosyon ödemelerinin 31 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı kurumların internet sitelerinden duyuruldu. Ancak söz konusu tarihte ödemelerin yapılmadığı bildirildi.

TTK'da 2024 yılında kura yöntemiyle işe başlayan ve "gruplu çalışma" sistemi kapsamında 8 ay çalışan, 4 ay çalışmayan yaklaşık 2 bin madenciye ise promosyon tutarının düşürülerek ödenmesinin gündeme gelmesi tepkileri artırdı. Banka ile TTK arasında yapılan ek protokole göre, bu kapsamdaki işçilere 99 bin 500 lira yerine 66 bin 333 lira promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, promosyon ödemelerinin zamanında yapılmamasını ve TTK'da çalışan işçiler arasında ayrım gözetilmesini kabul etmediklerini söyledi.

İhalenin tüm KİT çalışanlarını kapsadığını vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından yapılan ihale sonucunda kişi başı 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacağı tarafımıza bildirildi. Bu ödemenin 31 Aralık'ta yapılacağı da yazılı olarak ilan edildi. Ancak bu ödemeler gerçekleşmedi. Bunun yanında, TTK'da gruplu olarak çalışan işçilerimize yönelik yeni bir ek protokol yapılarak promosyonların 8 ay üzerinden hesaplanacağı ve daha düşük ödeme yapılacağı tarafımıza iletildi."

Yeşil, sonuçlanmış bir protokolün ardından ek protokol yapılmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Yer altında, aynı şartlarda çalışan işçilerimiz arasında ayrım yapılmasını kabul etmiyoruz. Tüm çalışanlara eşit promosyon ödemesi yapılmalıdır" dedi.

"TTK ve banka yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Yeşil, TTK ve banka yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yeşil, "Hukuksuz şekilde ek protokol yapılarak işçi arkadaşlarımızın promosyon haklarının eksik ödenmesine neden olunduğu gerekçesiyle, TTK ve banka yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sendika olarak maden işçilerimizin hak ve menfaatlerini korumak bizim asli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Madencilerden protesto

Yaşanan gelişmelerin ardından TTK'ya bağlı maden ocakları önünde işçiler protesto eylemi gerçekleştirdi. Gruplu ve daimi statüde çalışan işçilerin birlikte katıldığı eylemlerde promosyon ödemelerinde eşitlik talep edildi.

Yeşil, protestolara ilişkin olarak, "Bizim derdimiz para değil. Aynı işi yapan, yer altında birbirine canını emanet eden iki işçinin farklı muamele görmesidir. Bu durum bizleri üzmektedir ve kabul edilebilir değildir" değerlendirmesinde bulundu.

GMİS yetkilileri, promosyon ödemelerinin tüm KİT çalışanlarına eşit ve eksiksiz şekilde yapılması için hukuki ve sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.