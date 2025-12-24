Maden-İş Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Sal: "Yeni Anadolu Madencilik'te 6 Aydır Ücretler Düzenli Yatmıyor"

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, Yeni Anadolu Madencilik'te 6 aydır maaşların düzensiz ödendiğini ifade ederek, "Bilinçli bir şekilde ekonomik zarar yazıp burayı elden çıkartmak istiyorlar. Çıkartırken de madenci arkadaşlarımızın, sizlerin ekmeği elden gidecek. Biz madenin devrine karşı değiliz; bizlerin baktığı tek şey işlerimizin devamıdır. Bununla birlikte sözleşmenin güzel olmasına bakarız. Bunları yaparlarken yaptıklarını sizlere fatura ederek, sizlerin çoluğunun çocuğunun ekmeğine mal ederek bu yolu izliyorlar" dedi.

Yeni Anadolu Madencilik'te maaşların aylarca düzenli ve zamanında ödenmemesi ve işletmenin bilinçli şekilde zarara sürüklendiği iddiası, maden işçilerini harekete geçirdi. Yer altındaki ağır çalışma koşullarına rağmen ücretlerini zamanında alamayan işçiler, iş güvencesi sağlanmasını ve işletmeye yatırım yapılmasını talep etti. Sendika, belirsizliğin sona erdirilmemesi halinde grev dahil tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu.

Maaşlardaki düzensizliğin ciddi mağduriyet yarattığını vurgulayan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal şunları ifade etti:

"Sözleşme bizim alın teri, el emeği, göz nurunun karşılığıdır. Hala maaşımız yok. Her ay aynı zulme maruz kalıyoruz. Öncelikle bunlara dur demek lazım. Bu konuya neşter vurmak lazım. Bu sorunu kökten çözmek lazım. Son aşamaya gelince emeklilerle ilgili bir liste vardı. Bizim haberimiz olmadan herhangi bir şey olmaz. Bir şey yapmadılar, yapamazlar da. Biz sendika olarak buradayız. Sizin geleceğiniz hakkında kimse karar alamaz. Bizim temsilcilerimizden, sendika yönetimimizden duymadan kimseye inanmayın. "İnsanların hayatlarına devam edebilmesi için bu paraların verilmesi lazım"

Güneş yüzü görmeden, çoluğuna çocuğuna helalleşerek madene giriyorlar; yerin yüzlerce metre altında, o kömür tozunun içinde dünyanın en değerli alın teri kömüre karışıyor. Bunun karşılığı olarak maaşımızı bekliyoruz. Her nedense maaşlarımız 6 aydır düzenli yatmıyor. Hepimizin giderleri var; kiralarımız var, çoluğumuzun çocuğumuzun okul giderleri var, hastası olan var, yeni bebeği olan, bez alacak olan var. Bir sürü temel ihtiyacımız var. Maaşlarımız düzenli yatmıyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi olarak en çok rahatsız olduğum konu bu. İnsanların hayatlarına devam edebilmesi için bu paraların verilmesi lazım. Bana göre bilinçli ve maksatlı olarak verilmiyor."

"Bu şirketi elimizden almak, ekmeğinizi elinizden almak istiyorlar"

İşletmenin bilinçli şekilde zarara sürüklendiği yönündeki iddiaları değerlendiren Sal şöyle konuştu:

"Biz gücümüzü üretimden alıyoruz. Verilen sözlerin hiçbir tanesi tutulmadı. Buraya hiçbir şekilde yatırım yapılmadı. Bilerek burayı zarar göstererek, bilinçli bir şekilde ekonomik zarar yazıp burayı birilerine elden çıkartmak istiyorlar. Çıkartırken de madenci arkadaşlarımızın, sizlerin ekmeği elden gidecek. Sizin çocuğunuzun, çoluğunuzun da geleceğini elinizden alacaklar. Biz madenin devrine karşı değiliz; devir olabilir. Bizlerin baktığı tek şey işlerimizin devamıdır. Bununla birlikte sözleşmenin güzel olmasına bakarız. Bunları yaparlarken yaptıklarını sizlere fatura ederek, sizlerin çoluğunun çocuğunun ekmeğine mal ederek bu yolu izliyorlar; bu şirketi elimizden almak, ekmeğinizi elinizden almak istiyorlar. Birilerine adrese teslim peş keş ile bu işletmeyi vermek istiyorlar. Bizlere deniliyor ki madene aracı, gerekli malzemeyi indirin. Galeriye başlıyorlar, 15 gün sonra geri çekin deniliyor. Buraya yatırım yapmazsan, buraya araç gereç almazsan, burada üretimi belli bir seviyeye çıkarmazsan ve bu sorunlar çözülmezse; o zaman buradaki sizlerin tazminatlarla ve haklarla ilgili sorunlarınız da çözülmez."