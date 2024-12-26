Engelli Vatandaşlar, 3 Bin 300 Lira Maaşın Yetersizliğinden Şikayetçi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Engelli gazi annesi, "Hani gazilere-şehit ailelerine öncelik vardı, nerede önceliğimiz? Mülakatta kaybettin dediler" derken, engelliler "3 bin 300 lira yetmiyor, perişan durumdayız" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde engelliler, maaşlarının yetmediğini ve birçok problemle karşılaştıklarını ifade etti. 3 bin 300 lira olan engelli maaşının bir haftada tükendiğini söyleyen engelliler, kendileri için gerekli olan bazı araç ve malzemeleri alamadıklarını belirtti.

Engelli vatandaşlar yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:

Engelli Fatma Koca: "3 bin 300 lira maaş alıyoruz o da yetmiyor. Engellilere çok düşük veriyorlar. Bunun yükselmesini istiyoruz, devletimizden buna bir el atmasını istiyoruz. Bütün engelliler çok perişan durumdayız. 3 bin 300 lirayla elektrik, su, doğal gaz, telefon faturasını ödersek bitiyor zaten. Bir haftaya kalmadan bitiyor çok perişanlık çekiyoruz. Devletimizin buna bir el atmasını istiyoruz."

Atakan Çınkır: "3 bin 300 lira maaş arıyorum ama yetmiyor. Ailemin yiyeceğini falan alıyorum. Eve kahvaltılık alıyorum. Yetmiyor, işte bir hafta falan gidiyor ama maaşımın arttırılmasını istiyorum."

"Akülü araba alamıyorum"

Güneş Dertli: "Yüzde 48 engelli raporum var. Ben bu yüzde 48 engelli raporuyla akülü araba alamıyorum. Çünkü doktorlar bana elim sağlam olduğu için akülü araba kullanabilir raporu vermiyorlar. Akülü arabalar 40 bin liradan aşağı değil ve benim aldığım maaş 3 bin 300 lira. Benim bu parayı bir arada görmem mümkün değil. Maaşımızın yükseltilmesi ve akülü arabamız için bize raporların verilmesini istiyorum. Ayrıca benim ayağa kalkabilmem için uzun yürüme cihazı kullanıyorum. Koltuk değneği ile evde yürüyebiliyordum ayağa kalkabiliyorum. Ama yürüme cihazım o kadar pahalı ki 35 bin lira rakam biçiyorlar. Ben artık yerdeyim yerde sürünerek işlerimi yapıyorum. Çünkü ben bu parayı karşılayamam. Devletimizden bize el atmasını bizi kambur gibi görmemesini istiyorum. Sorunlarımıza el atsın lütfen."

"Geçinmek için çabalıyoruz"

Burak Hopurcuoğlu: "Yüzde 54 raporum var, çalışamıyorum. 3 bin 300 lira ile geçinmeye çalışıyorum. Geçinmek için çabalıyoruz. Markete gidiyorum bin 600 lirası zaten ihtiyaçlara gidiyor. Elektrik, su, internet, telefon faturası 10 lira verdin mi zaten maaş bitiveriyor. Büyük kızımın okul ihtiyaçları var. Okul kantinleri de dışarıdan daha pahalı. 200 lira veriyorum o bile ihtiyacını karşılamıyor."

Hülya Gök: "1990 yılından beri engelli maaşı alıyordum, bunu 2022 yılında babamın rahmetli olduktan sonra babamın maaşını almamla birlikte kesildi. ve ben hala engelliyim, bana verilen haklarımın da tekrar bana verilmesini istiyorum. Babamın maaşını aldıktan sonra ben bütün engelli maaş haklarından feshedildim. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Bu bana verilen haksa, sürekli ise sürekli de verilmesi gerekiyor."

"Gazi annesi ve engelliyim işe giremedim"

Melek Boğaz: "2018 yılında biz engelli olarak İŞKUR'dan başvurmuştuk. Biz asıl da çıktık ama bizi asıl da Osmaniye'de mülakata çağırdılar 'kaybettiniz' dediler. Engellilere mülakat hiç yokmuş öncesinde, şimdi neden oldu bu? Gazi annesiyim ben, gazilere, şehitlere hani öncelik vardı? Mülakatta 'kaybettin' dediler. Engellilerin, bizim haklarımız ne oluyor? Bir daha da zaten hiçbir zaman başvuramadım. Eşim de engelli, ben de engelliyim zaten ikimiz de gazi annesi gazi babasıyız. 3 bin lira maaşla nereye kadar varabiliriz? Bakmakla mükellef olduğum bir de çocuğum var benim."

Kerim Çevik: "Raporum düştü, maaşım yetmiyor. Benim aylığıma zam yapılsın istiyorum. Yetmiyor abi yetmiyor, yetmiyor."

Asgari ücretin belli olmasının ardından halen 3 bin 300 lira olan yüzde 40-69 engelli maaşının 3 bin 700 liraya çıkacağı değerlendiriliyor. Düşük maaşa tepkilerin sürmesi beklenirken değişen mevzuatla birlikte problemler yaşandığını belirten Kadirli Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Yüksel Güveloğlu ise mevzuatta değişiklik yapılmasını istedi. Güveloğlu şöyle dedi:

"Engellilerin mevzuatlarında son yıllarda çok değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerde de mutlaka yüzlerce engelli mağdur olmakta. Kiminin bakım aylığı, kiminin normal aylığı ve kimilerinde akülü araba hakları ölmektedir. Yani bir genel mevzuatın düzgün sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz."