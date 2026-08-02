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Maaşı yetmediği için börekçilik yapan emekli: "Maaş yeter mi, ek işle devam"

Maaşı yetmediği için börekçilik yapan emekli: 'Maaş yeter mi, ek işle devam'
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Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler, maaşları yetmediği için çalışmak zorunda olduklarını ifade etti. Çay ocağında çalışan bir emekli, "Emekliyim maaşım yetmiyor, çaycılık yapıyorum ek iş olarak. İki gün çalışıyorum zaten burada, yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler, maaşları yetmediği için çalışmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Çay ocağında çalışan bir emekli "Emekliyim maaşım yetmiyor, çaycılık yapıyorum ek iş olarak. İki gün çalışıyorum zaten burada, yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler, maaşları yetmediği için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Çay ocağında çalışan bir emekli, "Emekliyim maaşım yetmiyor, çaycılık yapıyorum ek iş olarak. İki gün çalışıyorum zaten burada, yetmiyor. Emeklinin sonu kara toprak, sonu kötü. Sürünecek ölecek işte" dedi.

"MECBUR ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Pazarda hamallık yapan başka bir emekli ise şöyle dedi:

"Maaşım yetmiyor, ek işe bakıyoruz bulduğumuz yerde çalışıyoruz, hamallık yapıyoruz. Mecbur çalışmak zorundayız. Üç tane çocuğumuz var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bey reisimiz 'üç çocuk' dedi, üç çocuk yaptık fakat geçinemiyoruz. Çocukları besleyemiyoruz, çocuklar evlilik çağına geldi evlendiremiyoruz. Neyden dolayı? Yokluktan dolayı. Emeklilerin durumu ne olacak nereye gidecek bilmiyorum. Biz ölelim, gelirimiz yok yani. Adam orta gelirli yüksek gelirli diye ayırdı. Dar gelirlileri unuttular. Ölün gidin nereye giderseniz gidin diyorlar."

Ek iş olarak börekçilik yapan bir emekli ise "Emekliyiz, maaşlar yetmiyor. Maaş yeter mi, ek işle devam. Börek yapıyoruz, yeter mi yetmez tabii ki yapacak bir şey yok. Hanımla beraber devam" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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