Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde Şiddete Karşı Dayanışma Söyleşisi Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kadın Platformu (LÜKAP) iş birliğiyle düzenlenen söyleşide, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kadın Platformu (LÜKAP) iş birliğiyle Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde "Gasp Edilen Haklarımız, Kast Edilen Yaşamlarımız için Dayanışmaya ve Mücadeleye" isimli söyleşi düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ile LÜKAP iş birliğiyle dün akşam LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda kadına yönelik şiddete karşı önemli bir söyleşi düzenlendi. "Kadına Yönelik Şiddete Son" temasıyla işlenen "Gasp Edilen Haklarımız, Kast Edilen Yaşamlarımız için Dayanışmaya ve Mücadeleye" isimli söyleşiye, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, LÜKAP üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yüksek katılımın olduğu söyleşide kadına yönelik şiddetin her türlüsü ele alınırken, kadınların bu şiddete karşı nasıl dayanışma içerisinde olacakları masaya yatırıldı. Söyleşi programı Senay Ünlü'nün basın açıklamasıyla başladı.

ŞİDDETE KARŞI YAPILABİLECEKLER ANLATILDI

Açılış konuşmaları ve basın açıklamalarının ardından klinik psikolog Aybüke Öğüt, kadınların uğradığı şiddet türlerini detaylı bir şekilde ele alırken kadınların bu şiddete karşı neler yapabileceklerini anlattı. Lüleburgaz Belediyesi avukatı Özgü Sert de kadına yönelik şiddete karşı kadınların hukuki haklarını ve yapabileceklerini masaya yatırdı.

İLKNUR'U KORUYAMADIK

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Özgü Sert, bundan 2 yıl önce saplantılı bir cani tarafından hayattan koparılan Lüleburgaz Belediyesi personeli İlknur Gökay Tuncel'i andı. Sert, Tuncel'in defalarca savcılığa zanlı hakkı şikayetçi olduğunu ancak buna rağmen hiçbir adım atılmadığını belirtirken, İlknur Gökay Tuncel'i koruyamadıklarını söyledi.

"HEPİMİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Söyleşinin sonunda söz alan Başkan Yardımcısı Güncer de kadınların hep birlikte güçlü olduğunun altını çizerek, tüm katılımcılara bu anlamlı söyleşiye gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

TINMAZ'DAN MÜZİK DİNLETİSİ

Söyleşi programı ise Lüleburgaz'ın sevilen müzisyenlerinden Birgül Tınmaz'ın müzik dinletisiyle sona erdi. Tınmaz, çaldığı şarkıları katledilen, şiddete maruz bırakılan kadınlara armağan etti. Program çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Türkan Saylan Lüleburgaz Etkinlikler Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title