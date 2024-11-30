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Lüleburgaz'da Dev Rüzgar Türbinleri Taşındı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dev rüzgar gülü türbinlerinin geçişi, meraklı gözlerle izlendi. Tonlarca ağırlıktaki türbinler, montaj bölgesine taşınmak üzere yola çıkarıldı.

Lüleburgaz'da dev rüzgar gülü türbinler böyle taşındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin taşınması meraklı gözlerle izlendi.

Montaj olacağı bölgeye götürülmek üzere yola çıkarılan onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinleri ve kanatlarının Lüleburgaz'daki geçişini vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi. Çevre yolundan taşınan dev rüzgar gülü türbinlerinin geçişi güzergah boyunca meraklı gözlerle izlenirken, trafik polisleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Trafik ekipleri, rüzgar tribünü ve kanatlarının geçişini problemsiz şekilde sağlandı.

Lüleburgaz'da Dev Rüzgar Türbinleri Taşındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - Yerel
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