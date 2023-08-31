- LGS'de dereceye giren öğrenciler ecdatla buluştu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi LGS'de derece yaparak yüzde 1'lik dilime giren 148 öğrenciyi aileleriyle birlikte Çanakkale'de ecdatla buluşturdu.

Başarılı öğrencileri ödüllendirerek başarıyı teşvik eden Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz günler içerisinde LGS'de derece yaparak yüzde 1'lik dilime giren 148 öğrenciyle bir araya gelmiş ve öğrencileri aileleriyle birlikte Çanakkale'ye göndereceğini söylemişti. Çanakkale'de ecdatla bir araya gelen öğrenciler ve aileleri Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

" Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz"

Çanakkale'de ecdatla bir araya gelen Gazi Torunları ziyaretin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu LGS'de aldığımız başarıdan dolayı ailelerimiz ile birlikte bizi Çanakkale'ye göndererek ödüllendirdi. Burada verilen destansı mücadeleyi yerinde görme şansımız oldu. Ecdadımızın bu vatan topraklarını kolay kazanmadığını gördük ve duygulandık. Bizlere bu imkanı sunduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Çocukları ile birlikte Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret eden aileler ise, "Çocuklarımızın aldığı başarı sayesinde onlarla birlikte Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret ettik. Onlarla gurur duyuyoruz. Başkanımızda alınan başarıdan dolayı çocuklarımızla bizleri birlikte Çanakkale'ye getirdi. Allah kendisinden razı olsun. Çocuklarımızla birlikte Ecdadımızın zor şartlar altında savaşarak gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiklerini gördük. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na da bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştular.