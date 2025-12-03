KUZKA Teknik Destek Programında başarılı projeler açıklandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenecek başarılı projeler açıklandı.

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 5. dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda toplam 5 proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. KUZKA tarafından 18 Şubat tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" 5. döneminde başvurusu alınan projelerden Çankırı'dan 3, Sinop'tan 2 proje desteklenmeye hak kazandı.

Destek kapsamında KUZKA, "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı ile Çankırı ve Sinop'taki turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor. Desteklenecek projelere ilişkin detaylı bilgiye KUZKA'nın internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

KUZKA'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı, TR82 Bölgesinden proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak. - KASTAMONU