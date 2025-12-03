Haberler

KUZKA Teknik Destek Programında başarılı projeler açıklandı

KUZKA Teknik Destek Programında başarılı projeler açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek projeleri belirledi. Çankırı ve Sinop’tan toplam 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenecek başarılı projeler açıklandı.

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 5. dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda toplam 5 proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. KUZKA tarafından 18 Şubat tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" 5. döneminde başvurusu alınan projelerden Çankırı'dan 3, Sinop'tan 2 proje desteklenmeye hak kazandı.

Destek kapsamında KUZKA, "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı ile Çankırı ve Sinop'taki turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor. Desteklenecek projelere ilişkin detaylı bilgiye KUZKA'nın internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

KUZKA'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı, TR82 Bölgesinden proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu

Merakla beklenen enflasyon rakamları belli oldu! 48 ay sonra bir ilk
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu

39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Barcelona, Atletico Madrid'i sahadan sildi

Geceye damga vuran maç! İşte kazanan
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar

Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Asgari ücret için 5+5+1 formülü
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.