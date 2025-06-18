Kuzey Kore'den Rusya'ya İşçi Desteği

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Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşında zarar gören Kursk bölgesinin yeniden inşası için Rusya'ya binlerce işçi göndereceğini açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, iki ülke arasındaki iş birliği ve destek konusunda bilgi verdi.

Kuzey Kore'nin, Rusya- Ukrayna savaşında zarar gören Kursk bölgesinin yeniden inşasına destek olmak için Rusya'ya binlerce işçi göndereceği bildirildi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Kuzey Kore'nin Kursk bölgesinin yeniden inşasına destek olmak için Rusya'ya binlerce işçi göndereceği bildirildi. Rusya basınında yer alan haberlere göre, Pyongyang'ı ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Pyongyang'ın Kursk bölgesinin yeniden inşasına destek olmak için Rusya'ya binlerce işçi göndereceğini söyledi. Kim'in Kursk bölgesindeki mayınları temizlemek için bin istihkamcı ve buradaki alt yapıyı onarmak için 5 bin askeri inşaat işçisi göndermeye karar verdiğini aktaran Şoygu, "İşgalcilerin Rus topraklarından kovulmasının ardından, Kore tarafının Kursk bölgesinin yeniden inşasına yardım sağlaması ve yapıcı iş birliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık" dedi. Şoygu, Kuzey Kore'nin son destek adımı için "Bu, Kore halkının ve lider Kim Jong Un'un ülkemize gönderdiği bir tür kardeşçe yardımdır" ifadelerini kullandı. Şoygu, ayrıca Moskova ve Pyongyang yönetimlerinin Kursk bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin anısına her iki ülkede anıtlar dikilmesi konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Şoygu Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu dün Kuzey Kore'yi ziyaret ederek ülke lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Kim, "Ülkemiz, emperyalist hegemonya hamlelerine karşı Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve uluslararası adaleti savunmayı sürdürecektir. Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın maddelerini uygulamaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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