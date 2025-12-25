Haberler

KUTSO Yönetim Kurulu'ndan Kütahya OSB yatırımcısına ziyaret

Güncelleme:
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aydın El Sanatları Fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçleri ve istihdam hakkında bilgi aldı. Ziyaret, sanayinin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra sektörler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyarete; Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer ve Ali Alper Olgun ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katılarak KUTSO Yönetim Kurulu'na eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Aydın El Sanatları Fabrikası sahibi Fatih Aydın, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine fabrikayı gezdirerek üretim süreçleri, istihdam yapısı ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi. El emeği ve geleneksel üretim anlayışını modern üretim teknikleriyle buluşturan fabrikanın çalışmaları, heyet tarafından ilgiyle incelendi.

Ziyaretin; Kütahya sanayisinin gelişimine katkı sağlayan yatırımların yerinde görülmesi, sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sanayi-ticaret ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
