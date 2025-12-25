KUTSO Yönetim Kurulu'ndan Kütahya OSB yatırımcısına ziyaret

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aydın El Sanatları Fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarete; Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer ve Ali Alper Olgun ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katılarak KUTSO Yönetim Kurulu'na eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Aydın El Sanatları Fabrikası sahibi Fatih Aydın, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine fabrikayı gezdirerek üretim süreçleri, istihdam yapısı ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi. El emeği ve geleneksel üretim anlayışını modern üretim teknikleriyle buluşturan fabrikanın çalışmaları, heyet tarafından ilgiyle incelendi.

Ziyaretin; Kütahya sanayisinin gelişimine katkı sağlayan yatırımların yerinde görülmesi, sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sanayi-ticaret ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. - KÜTAHYA