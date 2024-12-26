Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

Kütahyalı İş Adamları Zafer Havalimanı'nın Siyasete Alet Edilmemesini İstiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Zafer Havalimanı'nın muhalefet eleştirilerinden etkilenmemesi gerektiğini vurgulayarak, havaalanının gelecekte değer kazanacağını belirtti.

Kütahyalı iş adamları Zafer Havalimanı'nın siyasete alet edilmemesini istiyor

KÜTAHYA - Kütahyalı iş adamları, kurulduğu günden beri hedeflenen yolcu sayısını yakalayamaması ve zarar etmesi sebebiyle muhalefet tarafından eleştiri konusu olan Zafer Havalimanı'nın siyasete alet edilmemesini istiyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Zafer Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eskioğlu, yapımını üstlenen firmaya ödenen bedellere rağmen, eserin değersizleştirilmesine karşı çıkarak, "Bunu yapmışız, ne yapacağız? Altına lastik takıp başka yere mi götüreceğiz? O eser burada kalacak ve bizim için önemli bir değer olacak" dedi.

1969-1979 yılları arasında babasının Azot Fabrikası'nda çalıştığını belirten Eskioğlu, "Azot fabrikası hala ortada duruyor, 1969'da kuruldu. Bu eserler zamanla daha değerli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Zafer Havalimanı'nın karşısında kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin de bu değeri artıracağını düşündüğünü belirten Eskioğlu, "Belki ufak tefek dokunuşlar gerekebilir, belki kargo aktarma merkezi veya teknik uçak bakımı yapılacak alanlar eklenebilir, ancak bu hava limanı bir değer olarak kalacak" dedi.

Siyasetle ilgili de görüşlerini paylaşan Eskioğlu, sanayiciler olarak siyaset malzemesi yapılmasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayarak, "Bu kazanılmış bir şeydir. Belki bazı yanlışlıklar yapılmıştır, düzeltilmiştir ama bunu kaldırıp götürecek halimiz yok. Bunun kavgasını yapmaya da gerek yok" diye konuştu.

Eskioğlu, devletin ulaşım gibi asli görevlerinin önemine de değinerek, "Bize yerel hizmet veriliyorsa, buna tepki göstermemek gerekir. Bu, geleceğe kalacak bir mirastır" şeklinde konuştu.

Eskioğlu, yapılan projelerin siyasete alet edilmeden eleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Eleştirelim, doğru yolu gösterelim. Ancak yapıldıktan sonra bunu siyasetin malzemesi yapmaktan vazgeçelim" dedi.

Kütahya Zafer Havalimanı

Zafer Havalimanı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan uluslararası havalimanı. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanıdır. Açıldığı tarih itibarıyla Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanıdır. 2012 yılında hizmete sunulan havalimanını IC İÇTAŞ firması 29 yıl 11 ay işletim süresi vererek ihaleyi kazanmıştı.

Kütahyalı İş Adamları Zafer Havalimanı'nın Siyasete Alet Edilmemesini İstiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
img

Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
img

Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti

Son Dakika Haberleri

Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.