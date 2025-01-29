Kütahya OSB Yönetiminden İl Başkanı Erenler'e Ziyaret

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, AK Parti Kütahya 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı görevine seçilen Ceyda Çetin Erenler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı. Görüşmede Kütahya OSB'nin mevcut projeleri, sanayi bölgesindeki gelişmeler ve kentin ekonomik potansiyeli ele alındı. Karşılıklı iş birliği ve destek mesajlarının verildiği buluşma samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Ziyaretin sonunda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Ceyda Çetin Erenler'e özel el yapımı çini tabak hediye etti. İl Başkanı Erenler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütahya OSB'nin kent ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Kütahya'nın sanayi ve ekonomik kalkınmasına yönelik daha güçlü iş birliği mesajıyla ziyaret sona erdi. - KÜTAHYA