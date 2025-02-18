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Kütahya OSB'ye Ziyaret: Sanayi Faaliyetleri ve Gelecek Projeleri Değerlendirildi

Kütahya OSB'ye Ziyaret: Sanayi Faaliyetleri ve Gelecek Projeleri Değerlendirildi
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AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ve diğer partililer, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek sanayi faaliyetleri, projeler ve istihdam olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, Merkez İlçe Başkanı Murat Afşar Ünal, İl Başkan Yardımcısı, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve Merkez İlçe Başkan Yardımcıları, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin heyeti ağırladı. Görüşmede, Kütahya OSB'de yürütülen sanayi faaliyetleri, devam eden projeler ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.

Toplantıda, Kütahya OSB'nin sanayi üretimine katkıları, istihdam imkanları ve bölge ekonomisine sağladığı faydalar değerlendirildi. OSB yönetimi, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine dair heyete bilgi verirken, bölgenin büyümesi için yapılması gereken adımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicilerin desteklenmesi ve bölgedeki yatırımların artırılması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret, Kütahya OSB'nin sanayi alanındaki gelişimine yönelik iş birliği ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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