Kütahya OSB'den 2025 değerlendirmesi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2025 yılında hayata geçirilen projeler ve yatırımlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Eskioğlu, yürütülen çalışmaların kamuoyuna doğru ve güvenilir şekilde aktarılmasında basın mensuplarının önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.

2025 yılının Kütahya ve Kütahya OSB için güçlü bir hamle dönemi olduğunu belirten Eskioğlu, üretimden altyapıya, güvenlikten eğitime ve sosyo-kültürel yaşama kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti. Sanayiciler için daha modern, güvenli ve verimli bir üretim ortamı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Eskioğlu, atılan her adımın Kütahya'nın sanayi kapasitesini büyüten stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

Altyapı ve üstyapıda büyük dönüşüm

2025 yılı boyunca 6., 9., 10., 11., 12., 19., 20. ve 21. caddelerde yol yapımı, altyapı yenilemesi, kaldırım ve otokorkuluk çalışmaları gerçekleştirildi. OSB genelinde yol çizgi boyamaları, bordür ve wash beton uygulamalarıyla hem güvenlik hem de estetik görünüm güçlendirildi. Rıza Güral ve Nafi Güral caddeleri başta olmak üzere birçok arterde yapılan dekoratif taş kaplamalarla bölge daha çağdaş bir görünüme kavuştu.

Aydınlatma çalışmalarıyla 9., 20. ve 21. caddelerde gece güvenliği artırılırken, fiber optik altyapı tamamlanarak birçok caddede yüksek hızlı iletişim altyapısına geçildi. 21. Cadde'de doğal gaz ve su altyapısı da yenilendi.

Acil durum ve güvenlik yatırımları

OSB İtfaiye Hizmet Binası'nda yüzde 80 seviyesine ulaşıldığını belirten Eskioğlu, modern standartlara uygun şekilde inşa edilen birimin kısa sürede tam kapasiteyle hizmete gireceğini söyledi. Yeni itfaiye ve öncü araçların yanı sıra modern ekipmanların da sipariş edildiği bildirildi.

Zafertepe'de inşasına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ise OSB sahasına hızlı müdahale imkanı sunacağını ifade eden Eskioğlu, bu yatırımın sağlık ve acil müdahale altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini kaydetti. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapay zeka destekli kırmızı ışık ihlal sistemi devreye alındı.

Çevre, sürdürülebilirlik ve kalite

Kurulan Katı Atık Birimi ve yeni çöp kamyonu ile çevre yönetiminde daha etkin bir yapı oluşturuldu. Kütahya OSB, ISO 50001 belgesine ek olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak uluslararası standartlarda kurumsal yapısını tescilledi.

Yaklaşık 2 milyon metrekarelik 3. Genişleme Alanı'nın, modern altyapısı ve yatırım avantajlarıyla Kütahya OSB'nin büyüme vizyonunda yeni bir dönemi başlattığını belirten Eskioğlu, bu alanla 20-25 bin kişilik yeni istihdam hedeflendiğini açıkladı.

İstihdam, eğitim ve sosyal yaşam

Kütahya'da ilk kez düzenlenen KİKAF 2025 İstihdam ve Kariyer Fuarı'nın binlerce katılımcıyı sektör temsilcileriyle buluşturduğunu belirten Eskioğlu, eğitime destek çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü ifade etti. TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sağlanan destekler, OSB Akademi eğitimleri ve sanal gerçeklik destekli Kaynakçılık Projesi ile nitelikli iş gücüne yatırım yapıldığı vurgulandı.

Yıl boyunca düzenlenen spor turnuvaları, sosyal sorumluluk projeleri ve Hatıra Ormanı fidan dikim etkinliğiyle çevreye ve topluma kalıcı değerler kazandırıldı.

Açıklamasının sonunda Eskioğlu, "2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve Kütahya'ya değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla Kütahya halkının, sanayicilerin ve çalışanların yeni yılını kutlayan Eskioğlu, 2026'nın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA