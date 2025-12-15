Haberler

Kütahya OSB'den 2025 değerlendirmesi

Kütahya OSB'den 2025 değerlendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2025 yılı için planlanan projeleri ve yatırımları değerlendirdi. Güçlü bir hamle dönemi olduklarını belirten Eskioğlu, sanayicilere modern ve güvenli üretim alanları oluşturacaklarını vurguladı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2025 yılında hayata geçirilen projeler ve yatırımlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Eskioğlu, yürütülen çalışmaların kamuoyuna doğru ve güvenilir şekilde aktarılmasında basın mensuplarının önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.

2025 yılının Kütahya ve Kütahya OSB için güçlü bir hamle dönemi olduğunu belirten Eskioğlu, üretimden altyapıya, güvenlikten eğitime ve sosyo-kültürel yaşama kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti. Sanayiciler için daha modern, güvenli ve verimli bir üretim ortamı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Eskioğlu, atılan her adımın Kütahya'nın sanayi kapasitesini büyüten stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

Altyapı ve üstyapıda büyük dönüşüm

2025 yılı boyunca 6., 9., 10., 11., 12., 19., 20. ve 21. caddelerde yol yapımı, altyapı yenilemesi, kaldırım ve otokorkuluk çalışmaları gerçekleştirildi. OSB genelinde yol çizgi boyamaları, bordür ve wash beton uygulamalarıyla hem güvenlik hem de estetik görünüm güçlendirildi. Rıza Güral ve Nafi Güral caddeleri başta olmak üzere birçok arterde yapılan dekoratif taş kaplamalarla bölge daha çağdaş bir görünüme kavuştu.

Aydınlatma çalışmalarıyla 9., 20. ve 21. caddelerde gece güvenliği artırılırken, fiber optik altyapı tamamlanarak birçok caddede yüksek hızlı iletişim altyapısına geçildi. 21. Cadde'de doğal gaz ve su altyapısı da yenilendi.

Acil durum ve güvenlik yatırımları

OSB İtfaiye Hizmet Binası'nda yüzde 80 seviyesine ulaşıldığını belirten Eskioğlu, modern standartlara uygun şekilde inşa edilen birimin kısa sürede tam kapasiteyle hizmete gireceğini söyledi. Yeni itfaiye ve öncü araçların yanı sıra modern ekipmanların da sipariş edildiği bildirildi.

Zafertepe'de inşasına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ise OSB sahasına hızlı müdahale imkanı sunacağını ifade eden Eskioğlu, bu yatırımın sağlık ve acil müdahale altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini kaydetti. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapay zeka destekli kırmızı ışık ihlal sistemi devreye alındı.

Çevre, sürdürülebilirlik ve kalite

Kurulan Katı Atık Birimi ve yeni çöp kamyonu ile çevre yönetiminde daha etkin bir yapı oluşturuldu. Kütahya OSB, ISO 50001 belgesine ek olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak uluslararası standartlarda kurumsal yapısını tescilledi.

Yaklaşık 2 milyon metrekarelik 3. Genişleme Alanı'nın, modern altyapısı ve yatırım avantajlarıyla Kütahya OSB'nin büyüme vizyonunda yeni bir dönemi başlattığını belirten Eskioğlu, bu alanla 20-25 bin kişilik yeni istihdam hedeflendiğini açıkladı.

İstihdam, eğitim ve sosyal yaşam

Kütahya'da ilk kez düzenlenen KİKAF 2025 İstihdam ve Kariyer Fuarı'nın binlerce katılımcıyı sektör temsilcileriyle buluşturduğunu belirten Eskioğlu, eğitime destek çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü ifade etti. TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sağlanan destekler, OSB Akademi eğitimleri ve sanal gerçeklik destekli Kaynakçılık Projesi ile nitelikli iş gücüne yatırım yapıldığı vurgulandı.

Yıl boyunca düzenlenen spor turnuvaları, sosyal sorumluluk projeleri ve Hatıra Ormanı fidan dikim etkinliğiyle çevreye ve topluma kalıcı değerler kazandırıldı.

Açıklamasının sonunda Eskioğlu, "2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve Kütahya'ya değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla Kütahya halkının, sanayicilerin ve çalışanların yeni yılını kutlayan Eskioğlu, 2026'nın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
title