Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Muammer ÖZCURA'yı tebrik etti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Muammer ÖZCURA'yı yeni görevinde tebrik etmek ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Kütahya İl Özel İdaresi'nde bir araya geldi. Yapılan ziyarette Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin yer aldı.

Ziyarette, Kütahya OSB Yönetim Kurulu, İl Genel Meclisi'nin şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması adına iş birliği potansiyelini tartıştılar. Ayrıca Kütahya'nın sanayi altyapısının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi konularında iş birliği fırsatlarını ele aldılar. - KÜTAHYA