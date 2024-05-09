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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Muammer ÖZCURA'yı tebrik etti

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Muammer ÖZCURA'yı yeni görevinde tebrik etmek ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Muammer ÖZCURA'yı yeni görevinde tebrik etmek ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Kütahya İl Özel İdaresi'nde bir araya geldi. Yapılan ziyarette Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin yer aldı.

Ziyarette, Kütahya OSB Yönetim Kurulu, İl Genel Meclisi'nin şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması adına iş birliği potansiyelini tartıştılar. Ayrıca Kütahya'nın sanayi altyapısının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi konularında iş birliği fırsatlarını ele aldılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Meclis Başkanı Kütahya Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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