Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile turizm ve madencilik şirketi ve patent şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile turizm ve madencilik şirketi ve patent şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, patent şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Turizm ve Madencilik Şirketi adına ise Fikri ve Sınai Haklar Müdürü Sara Sülün imzaladılar. Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, protokolün hayırlı olmasını diledi.

"Protokolün içeriği"

Sosyal sorumluluk projesi olan bu protokol çerçevesinde, tarafların ortak katkıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda "Sınai Mülkiyet Hakları" bilinci ve patent okuryazarlığını artırmak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak amaclanıyor. Patent şirketi tarafından geliştirilen "Fikrine Sahip Çık" kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hazırlanan eğitim içeriklerinin ve belgelerin, Müdürlüğe bağlı okullarda görevli olan ilgili bölüm öğretmenlerine ve öğrencilerine verilmesi planlandı. Protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan okullarda konuyla ilgili eğitim içeriklerinin verilebilmesi için ilgili bölümlerdeki öğretmen ve öğrencileri yönlendirecek, gerekli izinlerin alınmasını sağlayacak. "Fikrine Sahip Çık" kurumsal sosyal sorumluluk projesinin yaygınlaştırılmasına destek verecek.13 maddeden oluşan protokolün geçerlilik süresi ise bir yıl. - KÜTAHYA