Kütahya İl Jandarma ve Emniyet Müdürü OSB Yönetimini Ziyaret Etti

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ile Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve Bölge Müdürü Murat Demir de hazır bulundu. Görüşmede, bölge ve şehirle ilgili çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA