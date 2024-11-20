Kütahya İl Genel Meclisi 2025 Bütçesini Görüşüyor

Kütahya İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesinin ele alındığı İl Genel Meclisinin Kasım ayı oturumları sürüyor.

Oturum, Meclis Başkan Vekili Ümit Çimen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar yaptı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Emre Yeniay, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve diğer müdürler, kendi alanlarındaki faaliyetleri detaylı bir şekilde anlattı. Ayrıca ilçelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Şaphane, Domaniç, Pazarlar ve Gediz İlçe Özel İdare müdürleri de meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Kasım ayı oturumlarında 2025 yılı bütçesinin değerlendirilmesinin yanı sıra, İl Özel İdaresinin yatırım ve projelerine dair kapsamlı görüşmeler yapılmaya devam ediyor. Oturumların Cuma günü tamamlanması planlanıyor. - KÜTAHYA