Kütahya'da 2 bini aşan tespih koleksiyonuyla Muammer Ay antika pazarında tezgah açtı

Kütahya'da, torununun merakı üzerine hobi olarak tespih incelemeye ve satın almaya başlayan Muammer Ay, zaman içinde 2 bini aşan koleksiyon parçasının sahibi oldu. Antika pazarında tezgah açan Ay, tespihin maddi değerinin belirlenmesinde kullanılan malzemenin, ürünün yaşının ve işçiliğinin önemli olduğunu, özellikle tespih konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerin yüksek fiyatlı ürünler satın alırken daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Kütahya'da tespih alım satımı yapan emekli Muammer Ay'ın tespih merakı, torununun isteğiyle başladı. Başlangıçta tespih çekmeye ilgi duymayan Ay, torununun tespihlere olan merakı üzerine zamanla bu ürünleri incelemeye ve satın almaya başladı. Biriktirdiği tespihlerin sayısının 2 bini aşması üzerine antika pazarında tezgah açmaya karar veren Ay, böylece tespih alım satımına yöneldi. Torununun kendisinden tespih ve para istemesiyle başlayan sürecin zamanla bir hobiye dönüştüğünü anlatan Ay, tespihleri alıp satmaya başladıktan sonra bu işi ek gelir elde edebileceği bir uğraş olarak sürdürdüğünü söyledi. Biriktirdiği tespihlerin sayısının 2 bini geçmesi üzerine satış kararı aldığını belirten Ay, satışlardan kazanç elde edince alım satım işine devam ettiğini ifade etti. Emeklilik döneminde kendisine uğraş bulmak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla tespih alıp sattığını dile getiren Ay, ürünleri belirli bir kar oranıyla satışa sunduğunu kaydetti.

Tespihin yalnızca bir aksesuar olmadığını, farklı amaçlarla kullanıldığını belirten Muammer Ay, tespih çekmenin kimi insanlar için ibadet sonrasında dua etmenin bir parçası, kimileri için sabır ve rahatlama aracı, kimileri içinse bir hobi olduğunu söyledi. Tespihin parmak uçlarına masaj yapma amacıyla da kullanılabildiğini anlatan Ay, özellikle koleksiyonculukla birlikte tespihlere yönelik ilginin farklı bir boyut kazandığını ifade etti.

Ancak tespih piyasasında ürünlerin gerçek değerinin üzerinde fiyatlarla satılabildiğini savunan Ay, özellikle malzeme ve ürünün yaşı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin mağdur olabildiğini belirtti. Piyasada aynı ham maddeden üretilen tespihlerin farklı satıcılar tarafından çok farklı fiyatlarla satışa sunulabildiğini anlatan Ay, vatandaşların yalnızca satıcının beyanına güvenerek alışveriş yapmaması gerektiğini vurguladı.

"500 liralık tespih 15 bin liraya satılabiliyor"

Tespih piyasasındaki fiyat farklılıklarına dikkat çeken Muammer Ay, bazı ürünlerin gerçek değerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa çıkarıldığını ileri sürdü. Kendisinin de bu tür örneklerle karşılaştığını belirten Ay, bir müşterinin 500 lira değerindeki bir malzeme için 13 bin 500 lira ödediğini anlattığını aktardı. Tespihin maddi değerinin belirlenmesinde kullanılan malzemenin, ürünün yaşının ve işçiliğinin önemli olduğunu ifade eden Ay, özellikle tespih konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerin yüksek fiyatlı ürünler satın alırken daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Ay, bazı satıcıların yakın zamanda üretilmiş tespihleri eski veya Osmanlı dönemine ait ürünler gibi tanıtabildiğini öne sürerek, ürünün geçmişi ve malzemesi hakkında verilen bilgilerin mutlaka araştırılması gerektiğini kaydetti.

"Her eski görünümlü tespih Osmanlı dönemi ürünü değil"

Tespihlerde kullanılan malzemeler hakkında da bilgi veren Ay, piyasada Osmanlı dönemine ait olduğu iddia edilen çok sayıda ürün bulunduğunu, ancak bunların tamamının gerçekten o döneme ait olmadığını savundu. Özellikle bakalit olarak bilinen malzemenin geçmişine değinen Muammer Ay, bu malzemenin 1900'lü yılların başında geliştirildiğini ve ilk dönemlerde çeşitli endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanıldığını anlattı. Bakalitin zamanla tespih üretiminde de kullanılmaya başlandığını belirten Muammer Ay, bu malzemeden yapılan bazı ürünlerin yaşları ve tarihi geçmişleri konusunda yanlış bilgiler verilebildiğini ifade etti. Ay, sıkma olarak bilinen tespih türünün de endüstriyel malzemelerden üretildiğini, zamanla renk değiştirebildiğini ve yaşlandıkça farklı özellikler kazanabildiğini söyledi. Bu özelliklerin tek başına bir tespihin Osmanlı dönemine ait olduğunu kanıtlamayacağını dile getirdi. Bakalit tespihlerin gerçekten eski örneklerinin bulunabildiğini de belirten Muammer Ay, bir ürünün tarihi değerinin yalnızca görünümüne bakılarak belirlenemeyeceğini kaydetti. Gerçekten Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen tespihler konusunda malzeme ve tarih bilgisinin önemine işaret eden Ay, kuka, fildişi ve doğal reçineden yapılan bazı damla tespihleri örnek gösterdi. Bununla birlikte, bir tespihin tarihi dönemini belirlemek için ürünün malzemesi ve geçmişinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tespihleri 150 liradan bin liraya kadar satıyorum"

Kendi satış politikasını da anlatan Muammer Ay, tespihleri 150 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkan fiyatlarla sattığını belirtti. Yüksek fiyatlı ürünleri alıp satmadığını dile getiren Ay, amacının hem hobisini sürdürmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Alım satım sırasında yüksek kar oranları uygulamadığını ifade eden Muammer Ay, bin liraya aldığı bir tespihi 2 bin liraya satmak yerine maliyetinin üzerine yüzde 15 ila 20 civarında kar eklemeyi tercih ettiğini kaydetti. Paranın zor kazanıldığını bildiğini ve bu nedenle müşterilerine uygun fiyatlarla ürün sunmaya çalıştığını anlatan Ay, tespih alışverişinde fiyatın yanı sıra ürünün gerçek özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

"Tespih alırken bilen birine danışın"

Tespih satın almak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Ay, özellikle ilk kez tespih alacak kişilerin yüksek fiyatlı ürünlere yönelmeden önce araştırma yapması gerektiğini söyledi. Ürünün gerçek değerini anlamak için tespih konusunda deneyimli kişilerden görüş alınabileceğini belirten Muammer Ay, alışverişin güvenilir satıcılardan yapılmasının ve ürün hakkında verilen bilgilerin başka kaynaklardan doğrulanmasının önemine dikkat çekti. Tespih piyasasında ürünlerin yaşı, kullanılan malzeme ve fiyat konusunda çeşitli yanlış anlaşılmalar yaşanabildiğini ifade eden Ay, uzun süredir tespih alan kişilerin bile zaman zaman yanıltıcı bilgilerle karşılaşabileceğini dile getirdi.

Muammer Ay, tespih alacak kişilerin yalnızca ürünün eski görünmesine veya Osmanlı dönemine ait olduğu yönündeki iddialara bakarak karar vermemesi gerektiğini belirterek, bilinçli alışverişin muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı