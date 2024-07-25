Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimini ziyaret etti

Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KUTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetiminden oluşan heyeti ziyaret ederek, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Metem Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, KUTESOB Başkanı Yiğit, esnaf ve sanatkarların beklentilerini dile getirdi ve şehrimizde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Esnafın yaşadığı zorluklar, kira destekleri, vergi indirimleri ve teşvik paketleri gibi konuların masaya yatırıldığı görüşmede, Başkan Kahveci, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA