Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Salih Çetiner'ın başkanlığında yapıldı. Alınan kararların bölgenin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı. Gündem maddeleri, OSB Müdürü Murat Demir tarafından kurul üyelerine sunulurken, yapılan değerlendirmelerin ardından tüm maddeler karara bağlandı.

Toplantı sonunda, alınan kararların 30 Ağustos OSB'nin gelişimine katkı sağlaması ve ortak hedeflere ulaşmada yeni ufuklar açması temennisi dile getirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor

Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor! Eğer beyaz ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım

Boşanacakları iddia ediliyordu! Seneler sonra ezber bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.