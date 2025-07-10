Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı. Gündem maddeleri, OSB Müdürü Murat Demir tarafından kurul üyelerine sunulurken, yapılan değerlendirmelerin ardından tüm maddeler karara bağlandı.

Toplantı sonunda, alınan kararların 30 Ağustos OSB'nin gelişimine katkı sağlaması ve ortak hedeflere ulaşmada yeni ufuklar açması temennisi dile getirildi. - KÜTAHYA