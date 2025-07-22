Kütahya 2025 Yılı Kamu Yatırımları Toplantısı Yapıldı

Kütahya'daki 2025 yılı kamu yatırımları ve kalkınma projeleri, Vali Musa Işın başkanlığında düzenlenen 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yatırım projelerinin mevcut durumu, gerçekleşme oranları ve sektörel dağılımları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Musa Işın, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Kütahya genelinde yürütülen projelere toplam 10 milyar 337 milyon TL ödenek ayrıldığını açıkladı. Yılın ilk altı ayında bu tutarın 4 milyar 344 milyon TL'sinin harcandığını belirten Vali Işın, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 46 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Vali Işın, yatırımların sektörel dağılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu bilgileri paylaştı:

"En yüksek pay yüzde 18,49 ile ulaşım sektörüne ait. Bu sektörü yüzde 15,14 ile konut, yüzde 13,21 ile madencilik, yüzde 13,18 ile imalat, yüzde 13,09 ile eğitim ve yüzde 10,92 ile diğer kamu hizmetleri izliyor. Tarım sektörü yüzde 8,23 oranında bir pay alırken; sağlık yüzde 3,44, turizm yüzde 2,58 ve enerji yüzde 1,73 oranlarında yatırım aldı."

Toplantıda 2025 yılı itibarıyla toplam 125 projenin tamamlandığı, 40 projenin ihale aşamasında olduğu, 127 projeye ise henüz başlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 2 projenin tasfiye edildiği, 235 projenin ise yapımının devam ettiği belirtildi. Devam eden projelerden 34'ünün fiziki gerçekleşme oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu da kaydedildi.

Toplantının sonunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması, projelerin zamanında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amacıyla izleme ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sahadaki sorunların çözümüne yönelik karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA