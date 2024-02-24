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Kuşadası'nda Şubat Ayında Sıcak Hava Dalgası

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Şubat ayının sonlarına doğru yaşanan sıcak hava dalgasıyla birlikte sahil şeridi hareketlendi. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı kentte, vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı. Sahilde yürüyüş yapma ve güneşlenme tercih edildi. Balıkçılar da bu güzel havayı değerlendirerek kıyıdan balık avladı. Sahildeki kafeler ve restoranlar da yoğunluk yaşadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Şubat ayının sonlarına doğru sıcak hava dalgasıyla birlikte hareketlendi. Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu kentte, güneşin keyfini çıkarmak isteyenler sahile akın etti.

Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapmayı ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde, balıkçıların da bu güzel havayı değerlendirerek kıyıdan balık avlamaya çalıştıkları görüldü. Sahil boyunca dolaşan ve balık tutan balıkçılar, sahilin hareketli atmosferine katkıda bulundu. Sahildeki kafeler ve restoranlar da bu sıcak havadan olumlu etkilendi ve Şubat ayında beklenmedik bir yoğunluk yaşadı. Esnaflar, "Bu kadar erken, bu kadar güzel bir havada insanların dışarı çıkmasını beklemiyorduk. Güneşli hava, herkesi dışarı çıkardı" diyerek memnuniyetlerini ifade etti.

İlçede yaşanan bu ani sıcaklık artışı, kentteki yaşamı da olumlu yönde etkiledi. Vatandaşlar, "Bu güneşli hava bize ilkbaharı erken getirdi" diyerek güneşli günlerin keyfini çıkardı. Şehirdeki bu hareketlilik, yerel ekonomiye de olumlu katkılar sağladı. Kuşadası'nda şubat sonunda yaşanan sıcak hava dalgası, bahar havasını erken getirerek, sahil şeridini canlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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