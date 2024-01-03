Kuşadası Belediye Meclisi Gençlere Yönelik Etüt Merkezi Açacak

Kuşadası Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını yaptı. Gençlere yönelik açılacak etüt merkezi için önemli bir adım atan Kuşadası Belediye Meclisi, Eski Kuşadası olarak anılan bölgenin kent turizmine kazandırılması amacıyla da önemli bir karar daha aldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Yeni yılın ilk toplantısında, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2024 yılı boyunca her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'na Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan ve Ali Rıza Efe seçildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise gençlere yönelik oldu. Gençlik Etüt Merkezi kurmak üzere yer kiralama kararı alınan toplantıda, Eski Kuşadası olarak anılan tarihi bölgeyi, oluşturulacak yeni ziyaret noktaları ve kültür rotaları aracılığıyla ön plana çıkarmak amacıyla da önemli bir karar alındı. Karara göre Kuşadası Belediyesi müze, sergi alanı ve kafe olarak kullanmak üzere kentin tarihi ana aksı üzerinde bir taşınmaz kiralayacak ve bu taşınmazı kültür turizmine katkı sunacak şekilde düzenleyerek turizme kazandıracak. - AYDIN