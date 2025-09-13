Kürşad Zorlu: "2026 Hedeflerimizi Milletimizin Desteğiyle Gerçekleştireceğiz"

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Ak Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öne sürerek, " Ak Parti'nin bayrağı Türkiye'nin her yerinde dalgalanacak" dedi.

Kürşad Zorlu, Iğdır'daki programında partililere hitap etti. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi kazanımlarına dikkati çeken Zorlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu kararlılıkla ilerliyor. Enflasyon 14 aydır sürekli düşüyor, Merkez Bankası rezervlerimiz 170 milyar doların üzerine çıktı. 2026 hedeflerimizi milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Türkiye'nin güvenlik politikalarına da değinerek, "PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla etkisiz hale getirilmesi temel önceliğimizdir. Bu konuda hukuki düzenlemeler hazırlanıyor ve Meclis'in ilgili komisyonlarına sunuluyor. Bu mücadele sadece ülkemizin güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için de tarihi bir öneme sahiptir" diye konuştu.

"Bu büyük coğrafyaya açılan kapısı Iğdır'dır"

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş birliğini stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiren Zorlu, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı yapılan Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattına dikkati çekti. "Nahçıvan'ın enerji ihtiyacı artık güvence altındadır" diyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece enerji alanında değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarımızı pekiştiren tarihi bir adımdır. Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, oradan Orta Asya'ya ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak büyük bir ulaştırma, lojistik ve enerji koridoru hayata geçiriliyor. Bu hat, Türk dünyasını birbirine bağlayan stratejik bir köprü olacaktır. Bu güzergah, bölgenin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek; aynı zamanda terörizme karşı kararlı duruşumuzu güçlendirirken Türk dünyasını daha da bütünleştirecektir. Böylece hem bölgesel bağlantılar hem de uluslararası ticaret ve iş birliği açısından önemli kazanımlar elde edeceğiz. Bu sadece Iğdır ile sınırlı kalamaz. Bunun için dün değerli arkadaşlarımızla birlikte öncelikle Nahçıvan'a ulaştık. Önümüzdeki yıllar içinde bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Türk dünyasının Türkiye'ye açılan kapısı nasıl Nahçıvan ise, bugün büyük bir gururla ifade edebiliriz ki, Türkiye'nin de Türk dünyasına ve bu büyük coğrafyaya açılan kapısı işte burasıdır, Iğdır'dır."

Konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemine vurgu yapan Zorlu, bu sürecin sadece ekonomik göstergelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte yeni bir güç merkezi haline gelmesini ifade ettiğini dile getirdi. Zorlu, "Milletimizin desteğiyle bu süreci soğukkanlı, temkinli ve dikkatli bir biçimde yürütüyoruz. Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarımız kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

Kürşad Zorlu, konuşmasının sonunda 2028'de yapılacak seçimlerine değinerek, "Seçimler 2028 yılında yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha seçilecek. AK Parti'nin bayrağı Türkiye'nin her yerinde dalgalanacak. Milletimizin desteğiyle bu vizyonu birlikte inşa edeceğiz" dedi.