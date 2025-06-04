Kurban Eti Nasıl Dinlendirilmelidir?

Kilis'te 40 yıldır kasaplık yapan İzzet Canözer, kurban etinin hem sağlıklı hem de lezzetli olması için dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kilis'te 40 yıldır kasaplık yapan İzzet Canözer, kurban etinin kesildikten sonra en az 4-5 saat dinlendirilmesi ve ardından bir gece buzdolabında bekletilmesi gerektiğini belirtti. Canözer, bu yöntemin hem etin lezzetini artırdığını hem de sağlıklı tüketim için önemli olduğunu vurguladı.

"Etin kendi suyunu çekmesi ve içindeki zararlı hücrelerin ölmesi sağlanır"

Kurban kesiminin ardından etin hemen işlenmemesi gerektiğini belirten Canözer, "Etin kesildikten sonra en az 4-5 saat serin bir ortamda üzeri beyaz bir bezle örtülerek dinlendirilmesi gerekir. Bu süreçte etin kendi suyunu çekmesi ve içindeki zararlı hücrelerin ölmesi sağlanır" dedi.

"Hem pişirmede hem de sindirimde avantaj sağlar"

Canözer, dinlenme sürecinin ardından etin buzdolabında bir gece bekletilmesini önererek, "Et soğuduktan sonra dolapta bir gece dinlenirse daha sağlıklı olur ve hem pişirmede hem de sindirimde avantaj sağlar" ifadelerini kullandı.

"Kıyma şişe saplandığında dağılmaz, piştiğinde sert olmaz"

Ayrıca kurban etinin işlenmesiyle ilgili de tavsiyelerde bulunan Kasap Ustası Canözer "En az 4-5 saat etin bıçak görmemesi gerekir. Daha sonra kemiğinden ayırıp parçaları düzenli bir şekilde yerleştirmek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir sonuç verir. Böylece kıyma şişe saplandığında dağılmaz, piştiğinde sert olmaz" şeklinde konuştu.

Etin, yatay şekilde tepside dinlendirilmesinin de faydalı olduğunu belirten Canözer, "Bu yöntem, etin hem şeklinin korunmasını sağlar hem de lezzetini artırır" diye konuştu. - KİLİS