Kurban Bayramı Öncesi Çanakkale'de 450 Bin TL'lik Dev Boğa Satışa Çıkarıldı

Kurban Bayramı Öncesi Çanakkale'de 450 Bin TL'lik Dev Boğa Satışa Çıkarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki 'Fatih' isimli boğa, Kurban Bayramı öncesinde 450 bin TL'den satışa sunuldu. Büyükbaş hayvan yetiştiricisinden gelen açıklamalara göre, boğa alıcısını bekliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde ' Fatih' isimli 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki boğa 450 bin TL satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 40 yıla yakındır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (56) 3 yaşındaki simental cinsi boğası 1 ton 500 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki boğayı ise 450 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı yarım milyonu bulan dev boğa, alıcısını beklemeye başladı.

Çanakkale'de 40 yıla yakındır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Baba mesleği. İşimi de severek yapıyorum. Bu yıl kurbanlıklarımıza biraz daha fazla özendik. Bu kurbanlıklarımızın içerisinden bir tanesi ismini ' Fatih' koyduk. Maşallah bayağı büyüdü. Tahminimiz 1.5-1.6 ton civarında gelir. Satışa sunduk. Bütün kurbanlıklarımızı satmaya başladık. Yerli kırma hayvanlarımız. Hayvanlarımıza buğday, arpa, mısır, saman, yonca ve fabrika yemi veriyoruz" dedi.

Her bütçeye uygun büyükbaş hayvan bulundurduğunu ifade eden Yavaş, "Her bütçeye uygun büyükbaş hayvanımız var. Yalnız sürümüz içerisinde en büyük hayvanımız olan Fatih'i 450 bin TL'ye satışa sunduk" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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