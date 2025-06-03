Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Ustaları Mesaiye Girdi

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustaları, artan müşteri talepleriyle aralıksız mesai yapıyor. Ustalar, bıçakların kaliteli bir şekilde bilenmesi için son güne bırakılmaması uyarısında bulunuyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaileri arttı. Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk artarken Bakırcılar Çarşısındaki ustalar, vatandaşların bıçaklarını bayrama yetiştirebilmek için aralıksız mesai yapıyor.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da telaşı sürüyor. Bayram öncesi bıçaklarını bilemek üzere ustalara getiren vatandaşlar yoğunluk oluştururken, ustalar da taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışıyor.

Ayrıca, kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileyliyor.

Bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyleyen bıçak bileme ustası Erhan Kaz, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken kentteki bıçakçılarda hareketliliğin yaşandığını ve kurban kesecek vatandaşların, bıçakları hazırlama telaşına düştüğünü belirtti.

Yeni bıçak alanların yanı sıra kimi vatandaşların eski bıçaklarını keskinleterek bayrama hazırlandığını belirten Kaz, "Vatandaşlarımız bıçaklarını zamanında getirsinler ve son güne bırakmasınlar. Vatandaşlarımız bıçaklarını sakin zamanda getirirlerse bıçakları daha güzel keskin olur. Son günde güzel bir şekilde bıçakları keskin yapıyoruz ama ister istemez aşırı bir yoğunluk oluyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız bıçak keskinleştirme işlemlerini son güne bırakmasınlar. Bıçakları keskinletmek önemlidir. Sonuçta bıçak ile kurban kesimi yapılacak. Hayvanın kesildiğini hissetmemesi lazım. Kurban Bayramı yaklaştığı için daha çok bıçak bileme işlemleri yapıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldığını ve vatandaşların hazırlıklara başladığını belirten bıçak ustası Gökmen Gürban da esnafın yoğun mesai döneminin başladığını ifade ederek, "Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kebap şişi, mangal ve ızgara çeşitlerimizde hazır. Gelen müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm ürünlerimiz hazır ve müşterilerimizi bekliyoruz. Mangal fiyatları 350 liradan başlıyor, bin 200 liraya kadar mangal var. Fiyatlar kalitesine göre değişiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP