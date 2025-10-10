KUDAKA, 6 Uzman ve Destek Personeli Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Bölgesinin (Bayburt, Erzincan ve Erzurum) kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 5 Uzman ve 1 Destek Personeli alımı yapacak. Başvurular 30 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek.
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Bölgesinin ( Bayburt, Erzincan ve Erzurum illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle hareket eden adaylar arasından 5 Uzman ve 1 Destek Personeli (Programcı) alımı gerçekleştireceği bildirildi.
30 Ekim - 12 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından sözlü ilana katılacak adayların 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ve sınav tarihinin ise ayrıca ilan edileceği belirtildi. - ERZURUM