KUDAKA, 6 Uzman ve Destek Personeli Alacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) uzman ve destek personeli alacak.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Bölgesinin ( Bayburt, Erzincan ve Erzurum illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle hareket eden adaylar arasından 5 Uzman ve 1 Destek Personeli (Programcı) alımı gerçekleştireceği bildirildi.

30 Ekim - 12 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından sözlü ilana katılacak adayların 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ve sınav tarihinin ise ayrıca ilan edileceği belirtildi. - ERZURUM