Haberler

KUDAKA, 6 Uzman ve Destek Personeli Alacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Bölgesinin (Bayburt, Erzincan ve Erzurum) kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 5 Uzman ve 1 Destek Personeli alımı yapacak. Başvurular 30 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) uzman ve destek personeli alacak.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Bölgesinin ( Bayburt, Erzincan ve Erzurum illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle hareket eden adaylar arasından 5 Uzman ve 1 Destek Personeli (Programcı) alımı gerçekleştireceği bildirildi.

30 Ekim - 12 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından sözlü ilana katılacak adayların 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ve sınav tarihinin ise ayrıca ilan edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
İETT şoförünü işinden eden hareket

İETT'den açıklama var! Bu hareketin bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı

Patronlardan asgari ücret mesajı! Hükümete kritik bir çağrıları var
İETT şoförünü işinden eden hareket

İETT'den açıklama var! Bu hareketin bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.