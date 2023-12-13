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Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrencilere sağlık eğitimi verildi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilere sağlık eğitimi verildi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nda Ağız ve Diş Sağlığı ile Sağlıklı Beslenme ve Diyabet eğitimi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilere sağlık eğitimi verildi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nda Ağız ve Diş Sağlığı ile Sağlıklı Beslenme ve Diyabet eğitimi gerçekleştirildi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nun tüm öğrencilerine, Köyceğiz Toplum Sağlığı Merkezi'nden Gülsüm Alagöz tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi, Fatih Ayyıldız tarafından Sağlıklı Beslenme ve Diyabet Eğitimi verildi. Eğitim etkinliği sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü, Gülsüm Alagöz ve Fatih Ayyıldız'a teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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